Motociclista com sinais de embriaguez é conduzido à delegacia após acidente em Vilhena

A Polícia Militar registrou uma ocorrência envolvendo uma suposta colisão entre uma motocicleta e uma criança que conduzia uma bicicleta no cruzamento das avenidas Tancredo Neves e 743, no bairro Bodanese, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , ao chegar ao local os policiais encontraram apenas o condutor da motocicleta.

Durante a abordagem, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo, apresentando sinais visíveis de embriaguez.

O homem também informou que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e recusou-se a realizar o teste do etilômetro.

Segundo o relato do motociclista, ele seguia pela Avenida 743 em direção à Avenida Perimetral quando perdeu o controle da motocicleta ao passar por um quebra-molas nas proximidades da Avenida Tancredo Neves.

Ainda de acordo com sua versão, o veículo atingiu uma criança que trafegava de bicicleta em direção a uma instituição de ensino da região.

Durante o atendimento da ocorrência, representantes da escola compareceram ao local após receberem a informação de que um aluno poderia ter sido envolvido no acidente, buscando esclarecimentos sobre seu estado de saúde.

O motociclista afirmou que a criança teria sido socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Regional com ferimentos aparentemente leves. No entanto, diligências realizadas pela Polícia Militar junto ao Hospital Regional e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não encontraram qualquer registro de entrada ou atendimento relacionado ao suposto acidente.

Os policiais também não localizaram a vítima nem a bicicleta mencionada. Quando a equipe chegou ao local, a motocicleta já estava estacionada às margens da via e não havia vestígios materiais que permitissem a realização de perícia técnica para reconstituição da dinâmica do fato.

Um aparelho celular e a chave da motocicleta encontrados com o condutor foram apresentados na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para posterior restituição ao proprietário.

Já a motocicleta, que apresentava condições mecânicas inadequadas para circulação, permaneceu estacionada e trancada no local.

Diante da impossibilidade de localizar a suposta vítima e da ausência de registros médicos relacionados ao caso, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Judiciária, que deverá apurar a veracidade da informação inicial sobre o acidente e adotar as medidas cabíveis caso a vítima ou seus responsáveis se manifestem posteriormente.