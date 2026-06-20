Polícia Militar fecha ponto de venda de drogas e prende suspeitos durante operação em Vilhena

Na tarde deste sábado (20), uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de suspeitos por envolvimento com o tráfico de drogas e associação para o tráfico em Vilhena.

A ocorrência teve início durante patrulhamento tático realizado por uma guarnição da Rádio Patrulha no bairro Residencial Florença.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais abordaram dois homens que apresentaram comportamento considerado suspeito ao perceberem a aproximação da viatura.

Durante a revista pessoal, foi localizada uma porção de substância análoga à maconha com um dos abordados. Ambos relataram ser usuários e informaram aos militares o endereço onde teriam adquirido o entorpecente, apontando o local como um ponto de venda de drogas na região central da cidade.

Ao se deslocarem até o imóvel indicado, os policiais encontraram várias pessoas reunidas na área externa da residência. Segundo o registro da ocorrência, os ocupantes do local permitiram a entrada da equipe policial e colaboraram com a fiscalização.

Durante as diligências, foram apreendidos aproximadamente 42 gramas de substância semelhante à maconha, uma mini balança digital e materiais utilizados para embalar drogas.

Ainda conforme a ocorrência, outras porções do entorpecente foram encontradas com frequentadores do imóvel, que afirmaram ter adquirido a droga no local mediante pagamento eletrônico.

Um dos suspeitos assumiu a posse dos materiais apreendidos e confirmou as informações apresentadas pelos demais envolvidos. Os policiais também receberam relatos de que a comercialização de drogas ocorria de forma recorrente no endereço.

A responsável pelo imóvel foi apontada como conhecedora das atividades ilícitas praticadas no local, mas optou por permanecer em silêncio durante a abordagem, exercendo seu direito constitucional.

Diante dos fatos e dos indícios reunidos durante a ocorrência, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

Também foram apreendidos seis aparelhos celulares pertencentes aos investigados, que poderão auxiliar no andamento das investigações.