Ciclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Vilhena

Um grave acidente de trânsito envolvendo um carro e uma bicicleta foi registrado na tarde deste domingo (21) na Avenida Dedimes Cechinel (Perimetral), nas proximidades do Residencial Maria Moura, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a colisão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

Com a força do impacto, o ciclista foi arremessado sobre o veículo, permanecendo sobre o teto do automóvel.

A vítima sofreu ferimentos graves e recebeu os primeiros atendimentos ainda no local. Em seguida, foi encaminhada ao Hospital Regional por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre a dinâmica do acidente nem as circunstâncias que levaram à colisão.

A Polícia Militar realizou o isolamento da área para garantir a segurança dos trabalhos periciais.

O caso deverá ser investigado para esclarecer as causas do acidente.