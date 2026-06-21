Colisão entre carro e motoneta deixa duas pessoas feridas no Centro de Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motoneta foi registrado na manhã de sábado (20) no cruzamento da Rua Nelson Tremea com a Avenida Liberdade, na região central de Vilhena.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Trânsito (P-Tran).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a colisão transversal ocorreu quando os dois veículos chegaram simultaneamente ao cruzamento das vias.

No automóvel estavam a condutora e duas passageiras, enquanto a motocicleta era ocupada pela condutora e uma passageira menor de idade.

Com o impacto, a motociclista e a passageira foram arremessadas ao solo. Ambas sofreram escoriações, sendo que a menor relatava dores pelo corpo e a condutora da motocicleta apresentava lesão em um dos pés.

Durante os levantamentos realizados pela polícia, foi constatada a existência de sinalização vertical de parada obrigatória (PARE) na Rua Nelson Tremea para os condutores que acessam o cruzamento.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros às vítimas, que foram encaminhadas ao Hospital Regional para avaliação e atendimento médico.

Devido à existência de vítimas, a cena do acidente foi preservada até a chegada da perícia técnica, que realizou os trabalhos necessários para apurar a dinâmica do sinistro.

Após a conclusão dos exames periciais, os veículos foram retirados da via, permitindo a normalização do tráfego.

Ainda conforme o registro policial, foi constatado que a condutora da motocicleta não possuía habilitação para conduzir veículo automotor, motivo pelo qual foram adotadas as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A Polícia Militar coletou informações tanto no local quanto posteriormente no Hospital Regional, concluindo o boletim de ocorrência que será encaminhado às autoridades competentes.