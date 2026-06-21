Colisão entre carros em cruzamento resulta em danos materiais em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo dois automóveis foi registrado na manhã deste domingo (21) no cruzamento da Avenida Campos Elísio com a Rua Amapá, em Vilhena. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para averiguar uma possível ocorrência de trânsito e, ao chegar ao local, constatou a colisão entre dois veículos de passeio.

Segundo relato de uma das condutoras, ela trafegava pela Avenida Campos Elísio, considerada via preferencial, quando percebeu que outro automóvel avançava em direção ao cruzamento.

A motorista informou que reduziu a velocidade ao se aproximar do local, acreditando que havia sido vista pela outra condutora, mas acabou sendo atingida na lateral esquerda do veículo.

Já a outra envolvida relatou aos policiais que seguia pela Rua Amapá e reduziu a velocidade ao se aproximar da sinalização de parada obrigatória existente no cruzamento.

De acordo com seu depoimento, após observar o fluxo da avenida e não identificar a aproximação de veículos, iniciou a travessia da via, momento em que percebeu o outro automóvel já muito próximo, sem tempo suficiente para evitar a colisão.

Com o impacto, um dos veículos sofreu danos na lateral esquerda, enquanto o outro apresentou avarias na parte frontal. Os prejuízos materiais foram registrados pela guarnição.

A Polícia Militar constatou que o acidente resultou exclusivamente em danos materiais, não havendo registro de ferimentos em nenhuma das motoristas envolvidas.

Após o levantamento das informações e os procedimentos de praxe, a ocorrência foi devidamente registrada.