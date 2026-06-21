Gestante aciona polícia após questionar demora para realização de cesariana no Hospital Regional de Vilhena

Na madrugada de sábado (20), uma ocorrência envolvendo atendimento obstétrico foi registrada pela Polícia Militar no Hospital Regional de Vilhena, após o marido de uma gestante acionar a guarnição alegando preocupação com a demora na realização de um parto cesariano.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o comunicante relatou que o médico plantonista solicitou autorização da paciente para realizar o procedimento de rompimento da bolsa amniótica, com o objetivo de favorecer a evolução do parto, tendo recebido o consentimento da gestante. Segundo o relato, o momento teria sido registrado em vídeo anexado à ocorrência policial.

Ainda de acordo com o registro, após a realização do procedimento, o marido percebeu que o atendimento não evoluía conforme esperado e que a esposa passou a sentir fortes dores.

Diante da situação, ele procurou o profissional responsável para questionar sobre a possibilidade de realização de uma cesariana, afirmando que a gestante já não suportava mais as dores e que teria solicitado a cirurgia.

Segundo o comunicante, o médico informou que não realizaria o procedimento naquele momento, justificando que outra gestante aguardava atendimento em situação considerada mais urgente.

O homem declarou que, diante da negativa e do sofrimento observado, passou a temer pela integridade física da esposa e da criança que estava prestes a nascer, motivo pelo qual acionou a Polícia Militar para formalizar os fatos.

A guarnição compareceu à unidade hospitalar, ouviu o relato do solicitante e registrou as informações apresentadas. No boletim, os policiais ressaltaram que não possuem atribuição técnica para avaliar procedimentos médicos, prioridades obstétricas ou a adequação da conduta adotada pela equipe de saúde, limitando-se ao registro das declarações prestadas.

Ainda durante o atendimento da ocorrência, os militares foram informados de que a gestante havia sido encaminhada à sala de cirurgia para a realização do parto cesariano, permanecendo sob os cuidados da equipe médica da unidade.

A ocorrência foi encaminhada à autoridade competente, que deverá avaliar a necessidade de eventual apuração dos fatos e a adoção das medidas cabíveis.

A atuação policial restringiu-se ao atendimento da solicitação, ao registro das informações e à preservação da ordem pública no local.

O Extra de Rondônia mantém o espaço aberto para manifestação da direção do Hospital Regional de Vilhena sobre os fatos relatados na ocorrência. Caso haja posicionamento oficial, a matéria será atualizada.