Motociclista fica ferido após colisão com carro em cruzamento em Vilhena

Na noite de sábado (20), um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motoneta deixou uma pessoa ferida no cruzamento da Avenida Dedimes Cechinel com a Rua 8201, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que os dois veículos envolvidos seguiam no mesmo sentido de circulação quando ocorreu a colisão.

De acordo com o registro policial, o carro realizava uma conversão à direita no cruzamento, momento em que a motoneta efetuava uma ultrapassagem pelo lado direito da via. Durante a manobra, houve o abalroamento entre os veículos.

Com o impacto, o condutor da motoneta sofreu ferimentos e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhado ao Hospital Regional. A vítima apresentava escoriações no cotovelo esquerdo e relatava fortes dores na perna esquerda durante o atendimento.

A condutora do carro permaneceu no local e colaborou com todos os procedimentos realizados pelas autoridades. Em razão da existência de vítima lesionada, a Polícia Militar solicitou a presença da Polícia Técnico-Científica para a realização da perícia.

Os peritos realizaram o levantamento dos vestígios e demais elementos necessários para auxiliar na apuração das circunstâncias do acidente. Durante os trabalhos, a área foi isolada e preservada pela guarnição policial.

Os danos constatados nos veículos foram registrados pelas equipes responsáveis, assim como as informações coletadas junto aos envolvidos.

Após a conclusão dos procedimentos de praxe e a orientação às partes, a ocorrência foi encerrada e o caso seguirá sob análise das autoridades competentes.