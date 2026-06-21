Motorista com CNH vencida se envolve em acidente em Vilhena

Um acidente de trânsito envolvendo dois veículos foi registrado na manhã de sábado (20) no cruzamento da Avenida Paraná com a Rua Benno Luiz Graebin, em Vilhena.

A ocorrência foi atendida por uma guarnição da Rádio Patrulha.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , um dos veículos seguia pela Avenida Paraná, via devidamente sinalizada como preferencial, quando foi atingido por outro automóvel que teria adentrado a via sem respeitar a preferência, provocando a colisão.

Durante a fiscalização realizada no local, os militares constataram que o condutor apontado como responsável pelo acidente estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde o ano de 2023.

Apesar do impacto, o acidente resultou apenas em danos materiais, não sendo registradas vítimas. Em razão da inexistência de feridos, não houve necessidade de acionamento da perícia técnica para os procedimentos no local.

Após a conclusão dos trabalhos da guarnição, o veículo conduzido pelo motorista com a CNH vencida foi entregue a uma condutora devidamente habilitada, que assumiu a responsabilidade pela guarda e condução do automóvel.

A ocorrência foi registrada e encaminhada para as providências cabíveis.