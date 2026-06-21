VÍDEO: bicicleta elétrica furtada é recuperada pela PM horas após o crime em Vilhena

Uma bicicleta elétrica furtada na noite de sábado (20) foi recuperada pela Polícia Militar após diligências realizadas em Vilhena.

O crime ocorreu na Avenida Major Amarante, região central da cidade.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a vítima acionou a Polícia Militar após perceber o desaparecimento do veículo enquanto trabalhava em um estabelecimento localizado na área central do município.

Segundo relato registrado na ocorrência, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, foi possível observar um homem alto e magro, vestindo moletom, se apoderando da bicicleta elétrica e deixando o local logo em seguida.

De posse das características do suspeito e das informações obtidas por meio das imagens, os policiais iniciaram buscas com o objetivo de localizar o autor do furto e recuperar o veículo.

Algumas horas depois, a guarnição conseguiu encontrar a bicicleta elétrica. No entanto, apesar das diligências realizadas, nenhum suspeito foi localizado ou detido.

Após a recuperação, o veículo foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde permanecerá à disposição para os procedimentos legais e posterior restituição ao proprietário.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes, que poderão utilizar as imagens de monitoramento para tentar identificar o responsável pelo furto.

>>>Vídeo do furto: