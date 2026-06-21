VÍDEO: homem tenta incendiar terminal de autoatendimento em shopping e mobiliza PM em Vilhena

Uma tentativa de incêndio em um terminal de autoatendimento mobilizou a Polícia Militar na tarde de sábado (20), em um shopping localizado na Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a ocorrência foi registrada em uma agência bancária instalada no interior do centro comercial.

No local, os policiais constataram que um homem teria utilizado álcool retirado de um reservatório disponível aos clientes, além de papéis como envelopes e extratos bancários, para tentar atear fogo em um dos caixas eletrônicos.

De acordo com relatos colhidos pela guarnição, o suspeito estava vestido com camiseta preta, boné preto, bermuda listrada, chinelos e carregava uma bolsa na parte frontal do corpo.

Antes da tentativa de incêndio, ele também teria danificado um suporte de álcool em gel nas dependências do estabelecimento.

A ação foi percebida por clientes, que alertaram pessoas que trabalhavam no local. Um dos presentes conseguiu retirar os papéis em combustão utilizados na tentativa de incendiar o equipamento, impedindo que as chamas se espalhassem e causassem maiores prejuízos à estrutura da agência e do shopping.

Imagens do sistema de monitoramento do centro comercial registraram a chegada e a saída do suspeito e foram anexadas ao boletim de ocorrência.

Já as gravações do sistema interno da agência bancária haviam sido solicitadas pelos responsáveis, mas ainda não estavam disponíveis no momento do registro policial.

A perícia técnica foi acionada e realizou os procedimentos necessários para a análise da cena.

Também houve contato com a Polícia Federal em razão de o fato ter ocorrido em uma agência da Caixa Econômica Federal.

Contudo, segundo informações repassadas à guarnição, não houve deslocamento de equipe federal ao local em razão da natureza da ocorrência.

O caso foi registrado e será encaminhado às autoridades competentes para investigação e identificação do autor da tentativa de incêndio.

>>>Imagem do suspeito: