Condenado a mais de 43 anos por estupro de vulnerável e outros crimes, ex-conselheiro tutelar de Vilhena é preso em Goiás

O ex-conselheiro tutelar de Vilhena, Lorizete Feliciano Almeida, foi preso na manhã desta segunda-feira (22), em Goiânia (GO), durante uma ação da Delegacia Estadual de Capturas (DECAP) da Polícia Civil de Goiás.

A prisão ocorreu por volta das 11h, no Setor Santa Helena, em cumprimento a um mandado de prisão definitivo expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena.

Segundo a Polícia Civil, a condenação já transitou em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recursos. A pena imposta pela Justiça soma 43 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

De acordo com as informações divulgadas pela Polícia Civil, Lorizete Feliciano Almeida foi condenado por diversos crimes, entre eles estupro de vulnerável, satisfação de lascívia mediante a presença de menor, tráfico de drogas, receptação, furto, violação de direitos autorais e descaminho.

O nome de Lorizete Feliciano Almeida ganhou notoriedade em Rondônia após investigações que resultaram em sua prisão e posterior condenação. Em janeiro de 2014, ele já havia sido condenado em primeira instância a 16 anos, 3 meses e 25 dias de prisão por crimes relacionados a estupro de vulnerável, favorecimento à prostituição e exploração sexual de menores.

Reportagens publicadas à época informaram que a investigação teve início após denúncias envolvendo adolescentes. Conforme registros judiciais divulgados naquele período, a Justiça considerou que as provas reunidas durante o processo sustentavam as acusações apresentadas pelo Ministério Público.

Ainda segundo as decisões judiciais divulgadas na época, a versão apresentada pela defesa foi rejeitada pelos magistrados responsáveis pelo julgamento, que mantiveram o entendimento condenatório com base nos elementos constantes nos autos.

Após a captura, realizada pelos policiais civis Venerando Junior e Luis Rômulo, Lorizete Feliciano Almeida foi encaminhado para a Central de Triagem do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento da pena.

A Polícia Civil destacou que o cumprimento do mandado representa o encerramento de uma longa tramitação processual iniciada há mais de uma década e reforça a efetividade das decisões judiciais definitivas.