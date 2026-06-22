Homem é preso após invadir casa da ex-mulher e tentar estrangulá-la por não aceitar fim do relacionamento em Vilhena

Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na noite de domingo (21), no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

O caso resultou na prisão de um homem acusado de invadir a residência da ex-companheira, praticar agressões e subtrair bens da vítima.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada para atender a ocorrência em um imóvel localizado na rua 819.

No local, a vítima relatou que manteve um relacionamento por aproximadamente 11 anos com o suspeito, que não aceitava o fim da união e, motivado por ciúmes, teria arrombado uma das portas da residência para entrar no imóvel.

Segundo a mulher, após invadir a casa, o homem passou a proferir ofensas verbais e iniciou uma série de agressões físicas, incluindo empurrões, socos, chutes e tentativa de estrangulamento. Ainda de acordo com o relato, móveis e utensílios domésticos também foram danificados durante a ação.

A vítima conseguiu se desvencilhar das agressões e acionou a Polícia Militar. Ao perceber que poderia ser responsabilizado criminalmente, o suspeito fugiu do local, tomando rumo ignorado. Antes de deixar a residência, ele ainda teria levado um veículo pertencente à mulher.

Após tomar conhecimento dos fatos, os policiais iniciaram diligências e seguiram até um imóvel no bairro Assossete, onde o suspeito poderia estar escondido. Durante as buscas, os militares observaram uma movimentação suspeita nos fundos da residência e localizaram o homem escondido sob uma mesa na área externa do imóvel.

Durante a abordagem, os policiais encontraram com ele uma faca de cozinha com lâmina de aproximadamente 20 centímetros. Além disso, uma bicicleta localizada no terreno foi reconhecida pela vítima como sendo de sua propriedade. Questionado sobre a presença do objeto no local, o suspeito negou o furto, mas não apresentou explicações convincentes.

A vítima informou ainda que o homem seria usuário de entorpecentes e manifestou interesse em obter uma Medida Protetiva de Urgência. Embora não apresentasse lesões aparentes, ela relatou dores em diversas partes do corpo em razão das agressões sofridas.

Segundo o registro policial, episódios semelhantes já teriam ocorrido anteriormente, inclusive na presença dos filhos menores da vítima.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficou à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.