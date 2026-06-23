Homem agride companheira em motel, foge sem pagar e espanca cliente em posto de combustíveis em Vilhena

Um homem protagonizou uma noite de fúria e extrema violência em dois estabelecimentos comerciais de Vilhena nesta segunda-feira (22).

O suspeito agrediu a companheira em um motel, ameaçou funcionários para fugir sem pagar a conta e, pouco tempo depois, espancou um cliente e atacou trabalhadoras em um posto de combustíveis.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Polícia Militar foi acionada inicialmente para deslocar-se até um motel da cidade. No local, a gerência informou que o acusado e uma mulher não identificada estavam hospedados em um dos quartos, onde consumiram diversas bebidas alcoólicas e produtos do estabelecimento.

Ao solicitar o fechamento da conta, o homem pediu para a funcionária aguardar. Momentos depois, a companheira dele saiu do quarto em visível estado de abalo emocional, relatando aos colaboradores que havia sido agredida fisicamente por ele.

Temendo por sua integridade física, ela implorou para que o portão fosse aberto para fugir. Logo em seguida, o agressor saiu do aposento e exigiu sua liberação sem efetuar o pagamento.

Diante da recusa da gerente, ele passou a fazer ameaças psicológicas, afirmando que ela “não sabia com quem estava falando” e que “as coisas iriam ficar feias”. Intimidada, a funcionária abriu o portão, e o homem fugiu em um carro de transporte por aplicativo, deixando para trás uma mochila com roupas e sua motocicleta.

Pouco tempo após a fuga, a PM recebeu uma nova denúncia com as mesmas características do suspeito, dessa vez em um posto de combustíveis localizado na Avenida Paraná.

No local, funcionários relataram que o indivíduo chegou descontrolado, alegando falsamente que havia esquecido o celular no estabelecimento e exigindo a devolução imediata.

Tomado por agressividade, o homem segurou com força o braço de uma das frentistas. Outras colaboradoras tentaram intervir, mas o agressor passou a apontar o dedo em riste para outra funcionária, ameaçando espancá-la.

Ao presenciar a cena, um cliente que estava no posto interveio verbalmente, dizendo que ele não poderia agredir as mulheres. Como resposta, o acusado passou a desferir diversos socos violentos contra a cabeça do cliente, que não esboçou reação.

Antes de fugir novamente, o agressor ordenou que avisassem o gerente do posto de que ele retornaria armado para matá-lo.

De acordo com os registros da Polícia Militar, a mesma guarnição havia atendido outra ocorrência envolvendo o mesmo infrator no dia anterior, oportunidade na qual ele também demonstrou comportamento extremamente hostil, com foco reiterado de ameaças e violência direcionadas contra mulheres.

Todas as vítimas e testemunhas relataram às autoridades um profundo temor de sofrer represálias. Diante do risco iminente e para preservar a ordem pública, os policiais apreenderam a motocicleta e a mochila deixadas pelo acusado no motel, apresentando os bens na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) para evitar o retorno do agressor ao comércio.

O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que realiza diligências para localizar e prender o acusado.