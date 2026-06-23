Identificada segunda vítima de acidente que matou casal de namorados na BR-364 em Jaru

Foi identificada como Maria Luíza Neves de Lima, de 22 anos, a segunda vítima fatal do grave acidente registrado na manhã desta terça-feira (23), na BR-364, nas proximidades da entrada da Linha 630, sentido ao distrito de Tarilândia, em Jaru.

Conforme informações apuradas, a outra vítima foi identificada como Saulo Henrique de Castro dos Santos, de 25 anos. Os dois eram namorados e estavam juntos em uma motocicleta no momento da tragédia.

De acordo com informações preliminares, o casal seguia pela BR-364 e realizava uma conversão para acessar a Linha 630 quando houve uma colisão com outra motocicleta que trafegava no sentido contrário da rodovia.

Com a força do impacto, Saulo e Maria Luíza foram arremessados sobre a pista. Na sequência, um caminhão baú, de cor preta com cabine azul, que passava pelo local, acabou atingindo as vítimas. Ambos sofreram ferimentos gravíssimos e morreram ainda no local.

Nas horas seguintes ao acidente, circulou a informação de que uma das vítimas seria uma criança. No entanto, após os procedimentos oficiais de identificação, foi confirmado que se tratava de Maria Luíza, de 22 anos. Segundo relatos, a confusão ocorreu em razão das características físicas da jovem, levando algumas testemunhas a uma conclusão equivocada nos primeiros momentos após o acidente.

A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Militar e Perícia Criminal, que realizaram os levantamentos necessários para esclarecer as circunstâncias da tragédia. Durante os trabalhos periciais e a remoção dos veículos envolvidos, o trânsito na BR-364 ficou parcialmente interditado, sendo normalizado somente por volta do meio-dia.

A confirmação da identidade de Maria Luíza ocorreu apenas horas após o acidente, encerrando as dúvidas sobre quem era a segunda vítima fatal.

As causas da colisão seguem sob investigação. Informações preliminares apontam ainda que o caminhão envolvido não teria permanecido no local após o acidente, circunstância que também será apurada pelas autoridades responsáveis pelo caso.

A morte do jovem casal provocou forte comoção em Jaru e na região, gerando inúmeras manifestações de pesar nas redes sociais ao longo do dia.