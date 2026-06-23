Unidade de saúde é alvo de pichação com referência a facção criminosa em Vilhena

Uma unidade básica de saúde localizada no bairro Parque São Paulo, em Vilhena, foi alvo de pichação com referência a uma facção criminosa.

O caso foi registrado na manhã de segunda-feira (22) e está sendo apurado pelas autoridades.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de dano ao patrimônio público após a direção da unidade constatar que o muro externo do prédio havia sido pichado com a inscrição de uma organização criminosa.

De acordo com o relato da responsável pela unidade, ao chegar para iniciar o expediente, ela percebeu as inscrições nas paredes do muro externo e acionou a polícia.

Segundo informou, os atendimentos ocorreram normalmente até a sexta-feira (19), sendo retomados apenas na segunda-feira, o que leva à suspeita de que a ação tenha ocorrido durante o fim de semana.

Ainda conforme a direção, durante o período em que a unidade permaneceu fechada, o local contou com vigilância patrimonial. No entanto, o profissional responsável não teria observado qualquer movimentação suspeita ou situação relacionada ao fato.

Durante a averiguação, os policiais constataram a existência de residências vizinhas equipadas com câmeras de monitoramento, que poderão auxiliar na identificação dos responsáveis pela pichação.

A direção da unidade informou que pretende entrar em contato com moradores da região para verificar a existência de imagens que possam ter registrado a ação criminosa.

Caso sejam obtidas gravações relevantes, elas deverão ser encaminhadas à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) para auxiliar nas investigações.

O caso foi registrado e segue sob apuração.