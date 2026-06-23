VÍDEO: servidora da Sedam morre e dois colegas ficam feridos em colisão frontal na BR-364 em Candeias do Jamari

Uma servidora da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) morreu e outras duas pessoas ficaram feridas em um grave acidente de trânsito registrado na tarde desta terça-feira (23), na BR-364, em Candeias do Jamari, região metropolitana de Porto Velho.

A vítima fatal foi identificada como Genilse Brito, servidora da Sedam. Ela integrava uma equipe que retornava de uma missão de trabalho no interior de Rondônia quando ocorreu o acidente.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão foi registrada no quilômetro 650 da rodovia e envolveu duas caminhonetes que bateram frontalmente. O acionamento da ocorrência ocorreu às 14h55.

Além da vítima fatal, os servidores Tatiana Maria Soares e Alex Alves Montenegro ficaram feridos. Ambos foram socorridos e encaminhados ao Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho. O estado de saúde deles não havia sido divulgado até a última atualização.

A concessionária responsável pela administração da BR-364 informou que a pista precisou ser totalmente interditada durante o atendimento da ocorrência. Equipes operacionais atuaram na sinalização, resgate das vítimas e remoção dos veículos envolvidos.

As circunstâncias que levaram ao acidente ainda são desconhecidas e serão investigadas pela PRF. A perícia técnica também esteve no local para realizar os levantamentos necessários.

A tragédia causou forte comoção entre servidores da Sedam e colegas de trabalho, uma vez que a equipe retornava de atividade institucional no interior do estado.

O tráfego na BR-364 ficou parcialmente comprometido durante os trabalhos de atendimento e foi liberado gradualmente após a conclusão dos procedimentos periciais.

As investigações seguem em andamento para esclarecer a dinâmica e as causas da colisão.

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