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Mulher é detida após tentar sair de supermercado sem pagar produtos escondidos em mochila de criança em Vilhena
Suspeita teria ocultado diversos alimentos e bebidas na mochila do filho menor de idade
Redação
24 de junho de 2026
10:25
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No entanto, durante o monitoramento, funcionários teriam observado que ela ocultava diversos produtos no interior da mochila escolar da criança.</p> <p>Ainda de acordo com o gerente, ao passar pelo caixa, a suspeita efetuou o pagamento apenas de um pé de alface, deixando de quitar os demais itens que estariam escondidos na mochila. Após concluir a compra, ela saiu do supermercado e seguiu para o estacionamento, onde foi abordada por funcionários.</p> <p>Questionada sobre os produtos, a mulher teria admitido que não possuía dinheiro suficiente para pagar as mercadorias naquele momento, afirmando que tentaria resolver a situação posteriormente.</p> <p>Com a chegada da Polícia Militar, foi realizada a averiguação da mochila da criança, onde foram encontrados diversos produtos alimentícios e bebidas pertencentes ao estabelecimento, sem qualquer comprovação de pagamento.</p> <p>Entre os itens localizados estavam óleo de soja, refrigerante, sucos, temperos, achocolatados, requeijão, leite fermentado, iogurtes, queijo, massa para pastel e um pacote de peito de frango.</p> <p>Segundo a ocorrência, o supermercado informou possuir fotografias dos produtos e vídeos do sistema interno de monitoramento que registrariam toda a ação, materiais que poderão ser utilizados na investigação.</p> <p>Diante da situação, a mulher e o representante do estabelecimento foram encaminhados à UNISP para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis pela autoridade policial.</p> <div style="position:absolute; 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