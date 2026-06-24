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quarta-feira, 24 de junho de 2026.

Mulher é detida após tentar sair de supermercado sem pagar produtos escondidos em mochila de criança em Vilhena

Suspeita teria ocultado diversos alimentos e bebidas na mochila do filho menor de idade
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