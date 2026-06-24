Vilhena lamenta morte de Edmilson Garcia, ex-atleta e colaborador da Gazin

Faleceu na noite desta terça-feira, 23, em Cacoal, Edmilson Garcia, conhecido popularmente como “Sapo”, após enfrentar um tratamento contra o câncer.

A notícia causou grande comoção em Vilhena, onde era amplamente conhecido por sua atuação no esporte amador e por sua trajetória profissional.

Edmilson trabalhou por mais de dez anos na fábrica da Gazin, empresa na qual construiu relações de amizade e respeito ao longo de sua carreira. Paralelamente à vida profissional, destacou-se no futebol local, defendendo diversas equipes de Vilhena em competições esportivas e tornando-se uma figura reconhecida entre atletas, dirigentes e torcedores.

Após a confirmação de seu falecimento, familiares, amigos, colegas de trabalho e integrantes da comunidade esportiva passaram a prestar homenagens, ressaltando sua dedicação, companheirismo e contribuição ao esporte vilhenense.

De acordo com informações da família, o velório está sendo realizado na Capela Mortuária Cristo Rei, localizada na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena. As cerimônias tiveram início na manhã desta quarta-feira, 24.

Aos 53 anos, Edmilson Garcia deixa familiares, amigos, colegas de trabalho e admiradores que acompanharam sua trajetória marcada pela dedicação à família, ao trabalho e ao esporte em Vilhena.