Vilhenense confirma pré-candidatura ao Senado e defende políticas para minorias e mais investimentos em Rondônia

Em visita à redação do Extra de Rondônia na terça-feira (23), a professora e gestora pública Anandreia Trovo confirmou sua pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições de 2026 pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL).

Durante entrevista, a vilhenense apresentou sua trajetória profissional, explicou os motivos que a levaram a disputar uma vaga na Câmara Alta e destacou as principais bandeiras que pretende defender caso seja eleita.

Segundo Anandreia, sua candidatura surgiu após uma reorganização interna da legenda, que inicialmente avaliava seu nome para uma disputa à Câmara dos Deputados.

“Recebi a proposta. A princípio era para sair candidata a deputada federal, mas havia um pré-candidato ao Senado que, por motivos de saúde, não pôde participar. Então me ofereceram essa oportunidade e eu aceitei o desafio”, afirmou.

A pré-candidata destacou que pretende pautar sua atuação política no diálogo com a população e na defesa de políticas públicas voltadas às minorias.

“Quero trabalhar ouvindo a população. Esse é meu ideal. Quero atuar em prol das minorias, que é uma das filosofias do partido e também algo em que acredito. Tenho uma longa trajetória na educação e acredito que posso contribuir para melhorar a vida das pessoas”, declarou.

DEBATE SOBRE OS PEDÁGIOS EM RONDÔNIA

Durante a entrevista, Anandreia também comentou a implantação das praças de pedágio na BR-364 e os impactos da medida para os rondonienses. Para ela, é fundamental que os recursos arrecadados retornem ao estado por meio de investimentos e melhorias.

“Esse pedágio acaba impactando o custo de vida da população. É preciso que esse dinheiro retorne de alguma forma para Rondônia, seja em investimentos, profissionalização ou melhorias estruturais”, disse.

Ela afirmou ainda que eventuais discussões sobre revisão de valores devem estar acompanhadas de contrapartidas efetivas que beneficiem a população e contribuam para o desenvolvimento regional.

TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO E NO SERVIÇO PÚBLICO

Natural de Cascavel (PR), Anandreia reside em Rondônia desde 1982. Filha de professora e caminhoneiro, ela relembra a chegada da família ao estado durante o período de expansão e colonização da região de Vilhena.

Com formação na área da educação, atuou como professora, gestora escolar e ocupou cargos na Secretaria de Estado da Educação (Seduc), incluindo funções de representação e superintendência regional. Também possui experiência em projetos sociais, captação de recursos e formação em Engenharia Civil.

Segundo a pré-candidata, a experiência acumulada ao longo da carreira na educação e no serviço público contribuiu para ampliar sua compreensão sobre as demandas sociais e estruturais de Rondônia.

MENSAGEM FINAL

Ao encerrar a entrevista, Anandreia reforçou o compromisso com uma atuação voltada ao interesse coletivo e à ampliação das políticas públicas.

“Quero contar com todas as pessoas para que possamos promover mudanças em Rondônia, levando esperança para quem mais precisa. Meu foco é trabalhar para a coletividade e fazer com que as políticas públicas cheguem a cada cidadão”, concluiu.

As eleições de 2026 definirão os novos representantes de Rondônia no Senado Federal, além dos ocupantes de outros cargos estaduais e federais.