Casal é preso após furtar alimentos e eletrodomésticos de residência de mulher recém-falecida em Vilhena

Um casal foi preso pela Polícia Militar, suspeito de furtar diversos objetos e alimentos de uma residência localizada no bairro Parque São Paulo, em Vilhena.

O imóvel pertence à família de uma mulher que faleceu recentemente, e os familiares haviam retornado ao local para realizar a limpeza da casa após o período de funeral.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , um familiar da falecida percebeu o desaparecimento de vários utensílios domésticos e gêneros alimentícios ao chegar ao imóvel.

Na tentativa de identificar os responsáveis, ele percorreu as imediações e encontrou um sistema de monitoramento por câmeras instalado em uma residência próxima, que teria registrado toda a ação criminosa, além de indicar o endereço para onde os suspeitos fugiram.

Com as informações, uma guarnição da Polícia Militar foi até o imóvel indicado. Como ninguém atendeu aos chamados dos policiais, foi necessário arrombar o portão de acesso para realizar a averiguação.

Durante a incursão, os militares encontraram o casal escondido no interior da residência. Segundo a ocorrência, ambos confessaram o furto e relataram que entraram na casa após romperem a cerca de proteção do imóvel. Eles também informaram que utilizaram uma bicicleta para transportar os objetos subtraídos.

No local, os policiais recuperaram diversos bens, entre eles uma panela elétrica, uma batedeira planetária, uma centrífuga de roupas, dois botijões de gás e vários gêneros alimentícios.

Os produtos foram reconhecidos pelo familiar da vítima como pertencentes à residência furtada. Por se tratarem de alimentos perecíveis, parte dos itens foi devolvida imediatamente ao proprietário.

Diante dos fatos, o casal recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial para as providências cabíveis.