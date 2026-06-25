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Chupinguaia recebe 2ª Festa de Laço Comprido Rancho JR com mais de R$ 40 mil em premiação
Redação
25 de junho de 2026
10:45
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A 2ª Festa de Laço Comprido Rancho JR promete reunir competidores de diversas regiões de Rondônia e estados vizinhos em um evento que distribuirá mais de R$ 40 mil em premiações.</p> <p class="isSelectedEnd">A programação contará com disputas em diferentes categorias, incluindo laço em dupla, laço por equipe, laço individual, duelo Rancho JR, além das modalidades pai e filho, pia, guri, prenda e patrão. A organização informa que a premiação será garantida com um mínimo de 60 laçadores inscritos.</p> <p class="isSelectedEnd">Entre os destaques está o laço individual embutido na equipe, com premiações que chegam a R$ 4 mil na categoria Força A. Já no laço em dupla, os vencedores da categoria Força Ouro poderão receber até R$ 4 mil.</p> <p class="isSelectedEnd">O evento busca fortalecer as tradições do campo, incentivar a prática esportiva e promover a integração entre famílias e competidores da região. A programação poderá sofrer alterações conforme necessidade da comissão organizadora.</p> <p class="isSelectedEnd">Os interessados em participar ou obter mais informações podem entrar em contato com os organizadores Juarez, pelo telefone (69) 9 9319-4973, ou Rosângela, pelo número (69) 9 9377-0000.</p> <p>A locução comercial do evento ficará por conta de Luiz Henrique, popularmente conhecido como “Cobra”, um dos nomes mais reconhecidos da comunicação em eventos agropecuários e esportivos da região.<a href="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-17.04.20.jpeg"><img fetchpriority="high" fetchpriority="high" decoding="async" class="aligncenter wp-image-478727 size-full" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-17.04.20.jpeg" alt="" width="1048" height="1280" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-17.04.20.jpeg 1048w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-17.04.20-246x300.jpeg 246w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-17.04.20-491x600.jpeg 491w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-17.04.20-768x938.jpeg 768w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-17.04.20-344x420.jpeg 344w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/WhatsApp-Image-2026-06-19-at-17.04.20-696x850.jpeg 696w" sizes="(max-width: 1048px) 100vw, 1048px" /></a></p> <div style="position:absolute; 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