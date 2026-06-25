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Cirone e Amanda entregam implementos agrícolas para Associação Águas Claras em Vilhena
Redação
25 de junho de 2026
10:18
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</iframe</div></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-6eba0241 e-con-full e-transform e-flex e-con e-child" data-id="6eba0241" data-element_type="container" data-settings="{"_transform_scale_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]}}"> <div class="elementor-element elementor-element-27a1a2e elementor-widget elementor-widget-html" data-id="27a1a2e" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default"> <div class="elementor-widget-container"> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-1c4869e4 elementor-widget elementor-widget-theme-post-content" data-id="1c4869e4" data-element_type="widget" data-widget_type="theme-post-content.default"> <div class="elementor-widget-container"> <figure id="attachment_478724" aria-describedby="caption-attachment-478724" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img fetchpriority="high" fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-478724 size-medium" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/Cirone-e-Amanda--300x196.png" alt="" width="300" height="196" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/Cirone-e-Amanda--300x196.png 300w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/Cirone-e-Amanda-.png 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-478724" class="wp-caption-text">Imagens: Divulgação</figcaption></figure> <p>O último sábado, 20 de junho, marcou um momento histórico para o desenvolvimento da agricultura familiar na região.</p> <p>Em um encontro realizado na sede da Associação dos Pequenos Produtores Rurais Águas Claras, em Vilhena, foi realizada a entrega oficial de um lote de novos implementos agrícolas. Adquiridos com o montante de R$ 150 mil, os maquinários representam uma transformação estrutural na capacidade produtiva local.</p> <p>O investimento é fruto de uma emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Cirone Deiró. A entrega coroa um planejamento que teve início ainda nos primeiros meses de 2025, quando a vereadora Amanda Areval acolheu a demanda direta da comunidade rural.</p> <p>Composta por 170 famílias de pequenos produtores, a associação necessitava de suporte tecnológico para modernizar o manejo diário das lavouras. Sensível à causa, a vereadora levou o pleito ao gabinete do deputado, que prontamente garantiu o recurso.</p> <p>Após tramitar pelas secretarias do Governo do Estado, o recurso foi pago recentemente, culminando na aquisição física e na distribuição dos materiais que agora estão à disposição dos trabalhadores rurais.</p> <p>“Ver a concretização desse benefício chegar diretamente às mãos de quem trabalha a terra é a maior recompensa do nosso mandato. Quando as 170 famílias da Associação Águas Claras me procuraram no começo de 2025, sabíamos do desafio. O deputado Cirone Deiró foi um parceiro de primeira hora, e hoje celebramos uma verdadeira vitória para a nossa produção familiar”, comenta Amanda.</p> <p>Para o deputado estadual Cirone Deiró, o investimento na mecanização da agricultura familiar é o caminho mais curto e sustentável para gerar renda, fixar o homem no campo e impulsionar a economia regional.</p> <p>“Vocês escolheram os implementos, adquiriram como quiseram e utilizarão da melhor forma. A nossa missão na Assembleia Legislativa é garantir que o recurso público chegue onde ele realmente transforma vidas. Essa emenda de R$ 150 mil garante equipamentos modernos e eficientes que vão aliviar o esforço braçal e multiplicar a produtividade. O trabalho da vereadora Amanda em trazer essa demanda foi essencial para que hoje estivéssemos aqui celebrando essa grande conquista”, assinalou Cirone.</p> <p><strong>MODERNIZAÇÃO</strong></p> <p>Os novos equipamentos cobrem as principais etapas da rotina agrícola, desde o preparo inicial do terreno até o cultivo e tratos culturais das plantações. A introdução dessa patrulha mecanizada substitui processos majoritariamente manuais por métodos otimizados. Conheça a função e a utilidade prática de cada implemento entregue:</p> <p>01 | Grade Niveladora – Atua no preparo do solo, realizando o destorroamento e o nivelamento da</p> <p>terra após a aração, deixando o terreno uniforme e pronto para receber o plantio.</p> <p>01 | Plantadeira – Automatiza a inserção de sementes no solo com profundidade e espaçamento controlados, garantindo germinação homogênea e economia de sementes.</p> <p>01 | Microtrator – Veículo compacto de alta versatilidade, ideal para pequenas propriedades. Facilita a tração de outros implementos e o transporte de cargas em áreas estreitas.</p> <p>01 | Atomizador Líquido – Utilizado para a aplicação precisa e pulverizada de defensivos biológicos ou químicos e fertilizantes líquidos, protegendo as lavouras contra pragas de forma segura.</p> <p>01 | Roçadeira Manual – Essencial para o manejo e controle de plantas invasoras, limpeza de pastagens e manutenção das divisas e caminhos internos da propriedade.</p> <p>01 | Sulcador (01 linha) – Realiza a abertura precisa de sulcos (valas) lineares na terra, otimizando o processo de plantio manual de mudas, tubérculos e a adubação de base.</p> <p>01 | Perfurador Manual – Facilita a abertura rápida de covas profundas no solo, sendo indispensável para a instalação rápida de estacas e mourões de cercas ou plantio de árvores frutíferas.</p> <p><strong>RECONHECIMENTO</strong></p> <p>A chegada dos materiais foi recebida com grande entusiasmo pelos produtores locais, que compareceram em peso ao evento. Durante o ato de entrega, a presidente da Associação Águas Claras, Suzana Pereira, discursou em nome de todas as famílias e fez questão de agradecer publicamente a união de esforços das lideranças políticas.</p> <p>De acordo com a líder comunitária, a chegada dos equipamentos representa a realização de um sonho antigo e uma injeção de ânimo para os produtores que diariamente sustentam suas famílias por meio da terra. “Essa ação demonstra respeito pelo pequeno produtor e nos dá as ferramentas necessárias para crescer com dignidade”, pontuou Suzana.</p> <p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-478720 size-large" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/36528-600x452.png" alt="" width="600" height="452" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/36528-600x452.png 600w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/36528-300x226.png 300w, 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