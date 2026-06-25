Facebook
Instagram
Capa
Geral
Policial
Política
Conesul
Variedades
Esporte
agronegocio
Brasil
Buscar
Facebook
Instagram
quinta-feira, 25 de junho de 2026.
Entrar
Bem-vindo! Entre na sua conta
seu usuário
sua senha
Esqueceu sua senha?
Recuperar senha
Recupere sua senha
seu e-mail
Uma senha será enviada por e-mail para você.
Extraderondonia.com.br
Capa
Geral
Policial
Política
Conesul
Variedades
Esporte
agronegocio
Brasil
Moradora denuncia suposto golpe após pagar por reforma de poltrona de massagem em Vilhena
Vítima afirma que serviço não foi realizado, local estava desativado e equipamento foi encontrado anunciado para venda na internet
Redação
25 de junho de 2026
21:05
No Comments
</iframe</div><div id="extra-2926239779" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><img loading="lazy" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/03/INTERFACE.jpeg" alt="" width="300" height="300" style="display: inline-block;" /></div><div id="extra-2323891057" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><a href="https://www.vipvilhena.com.br/" aria-label="300 x 250 BANNER SITE 1"><img loading="lazy" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2025/07/300-x-250-BANNER-SITE-1.gif" alt="" width="300" height="250" style="display: inline-block;" /></a></div></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-6eba0241 e-con-full e-transform e-flex e-con e-child" data-id="6eba0241" data-element_type="container" data-settings="{"_transform_scale_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]}}"> <div class="elementor-element elementor-element-27a1a2e elementor-widget elementor-widget-html" data-id="27a1a2e" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default"> <div class="elementor-widget-container"> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-1c4869e4 elementor-widget elementor-widget-theme-post-content" data-id="1c4869e4" data-element_type="widget" data-widget_type="theme-post-content.default"> <div class="elementor-widget-container"> <figure id="attachment_478780" aria-describedby="caption-attachment-478780" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img fetchpriority="high" fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-478780 size-medium" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/123654-300x256.jpeg" alt="" width="300" height="256" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/123654-300x256.jpeg 300w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/123654-493x420.jpeg 493w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/123654.jpeg 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-478780" class="wp-caption-text">A poltrona foi encaminhada à autoridade policial competente, que ficará responsável pelas providências cabíveis</figcaption></figure> <p>Uma moradora de Vilhena procurou a Polícia Militar para denunciar um suposto caso de estelionato envolvendo a contratação de um serviço de reforma de uma poltrona de massagem.</p> <p>A ocorrência foi registrada na Avenida Rio Grande do Norte, no bairro Parque Industrial Novo Tempo.</p> <p>Conforme apurou a reportagem do <strong><em><u>Extra de Rondônia</u></em></strong>, a vítima relatou que contratou o serviço de reforma pelo valor de R$ 1.800, efetuando um pagamento antecipado de R$ 900.</p> <p>O restante seria quitado após a conclusão do trabalho. No entanto, segundo o relato, o serviço não foi iniciado e as tentativas de contato com o prestador não tiveram retorno.</p> <p>Diante da denúncia, uma guarnição da Rádio Patrulha foi até o endereço informado. No local, os policiais encontraram o imóvel completamente fechado e, após diversas tentativas de contato sem sucesso, realizaram o arrombamento do portão para verificar a situação.</p> <p>No interior do imóvel, os militares constataram que o espaço estava vazio e sem qualquer atividade compatível com o funcionamento de uma empresa de estofados, apresentando sinais de abandono.</p> <p>Ainda durante a ocorrência, a vítima informou aos policiais que havia localizado sua poltrona de massagem anunciada para venda em uma plataforma de comércio eletrônico pelo valor de R$ 3.750. Ao comparecer ao local, ela reconheceu o equipamento como sendo de sua propriedade.</p> <p>Após a confirmação do reconhecimento, a Polícia Militar realizou diligências na tentativa de localizar o suspeito, porém ele não foi encontrado.</p> <p>A ocorrência foi registrada e a poltrona foi encaminhada à autoridade policial competente, que ficará responsável pelas providências cabíveis.</p> <p>O caso será investigado para apurar a possível prática do crime de estelionato.</p> <div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.thewpclub.net" target="_blank" rel="noopener">Download Best WordPress Themes Free Download</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.themeslide.com" target="_blank" rel="noopener">Download Nulled WordPress Themes</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.script-stack.com" target="_blank" rel="noopener">Download WordPress Themes Free</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.thememazing.com" target="_blank" rel="noopener">Free Download WordPress Themes</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.onlinefreecourse.net" target="_blank" rel="noopener">free download udemy course</a></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-e3957bb e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="e3957bb" data-element_type="container"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-fc7e03b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fc7e03b" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Compartilhe:</h6> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-8ad0d69 elementor-share-buttons--view-icon elementor-share-buttons--shape-rounded elementor-share-buttons--align-left elementor-share-buttons--skin-gradient elementor-grid-0 elementor-share-buttons--color-official elementor-widget elementor-widget-share-buttons" data-id="8ad0d69" data-element_type="widget" data-widget_type="share-buttons.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-grid"> <div class="elementor-grid-item"> <div class="elementor-share-btn elementor-share-btn_facebook" role="button" tabindex="0" aria-label="Share on facebook" > <span class="elementor-share-btn__icon"> <svg class="e-font-icon-svg e-fab-facebook" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M504 256C504 119 393 8 256 8S8 119 8 256c0 123.78 90.69 226.38 209.25 245V327.69h-63V256h63v-54.64c0-62.15 37-96.48 93.67-96.48 27.14 0 55.52 4.84 55.52 4.84v61h-31.28c-30.8 0-40.41 19.12-40.41 38.73V256h68.78l-11 71.69h-57.78V501C413.31 482.38 504 379.78 504 256z"></path></svg> </span> </div> </div> <div class="elementor-grid-item"> <div class="elementor-share-btn elementor-share-btn_x-twitter" role="button" tabindex="0" aria-label="Share on x-twitter" > <span class="elementor-share-btn__icon"> <svg class="e-font-icon-svg e-fab-x-twitter" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8L200.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"></path></svg> </span> </div> </div> <div class="elementor-grid-item"> <div class="elementor-share-btn elementor-share-btn_whatsapp" role="button" tabindex="0" aria-label="Share on whatsapp" > <span class="elementor-share-btn__icon"> <svg class="e-font-icon-svg e-fab-whatsapp" viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M380.9 97.1C339 55.1 283.2 32 223.9 32c-122.4 0-222 99.6-222 222 0 39.1 10.2 77.3 29.6 111L0 480l117.7-30.9c32.4 17.7 68.9 27 106.1 27h.1c122.3 0 224.1-99.6 224.1-222 0-59.3-25.2-115-67.1-157zm-157 341.6c-33.2 0-65.7-8.9-94-25.7l-6.7-4-69.8 18.3L72 359.2l-4.4-7c-18.5-29.4-28.2-63.3-28.2-98.2 0-101.7 82.8-184.5 184.6-184.5 49.3 0 95.6 19.2 130.4 54.1 34.8 34.9 56.2 81.2 56.1 130.5 0 101.8-84.9 184.6-186.6 184.6zm101.2-138.2c-5.5-2.8-32.8-16.2-37.9-18-5.1-1.9-8.8-2.8-12.5 2.8-3.7 5.6-14.3 18-17.6 21.8-3.2 3.7-6.5 4.2-12 1.4-32.6-16.3-54-29.1-75.5-66-5.7-9.8 5.7-9.1 16.3-30.3 1.8-3.7.9-6.9-.5-9.7-1.4-2.8-12.5-30.1-17.1-41.2-4.5-10.8-9.1-9.3-12.5-9.5-3.2-.2-6.9-.2-10.6-.2-3.7 0-9.7 1.4-14.8 6.9-5.1 5.6-19.4 19-19.4 46.3 0 27.3 19.9 53.7 22.6 57.4 2.8 3.7 39.1 59.7 94.8 83.8 35.2 15.2 49 16.5 66.6 13.9 10.7-1.6 32.8-13.4 37.4-26.4 4.6-13 4.6-24.1 3.2-26.4-1.3-2.5-5-3.9-10.5-6.6z"></path></svg> </span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-c874b1b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c874b1b" data-element_type="container"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-2581130 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2581130" data-element_type="container"> <div class="elementor-element elementor-element-2cceef5 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="2cceef5" data-element_type="widget" data-widget_type="html.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="extra-materias-abaixo extra-entity-placement" id="extra-125004794"><div id="extra-371495547" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><iframe id="wppas_zone" frameborder="0" src="https://extraderondonia.com.br/?wppaszoneid=394551" width="100%" height="250px" scrolling="no">
Últimas notícias
Moradora denuncia suposto golpe após pagar por reforma de poltrona de massagem em Vilhena
Policiais civis aposentados serão homenageados em sessão solene na Câmara de Vilhena
Atleta de Cabixi fará estreia histórica na Copa do Brasil de Karatê em Goiânia
Rondoniense representa o Brasil e disputa título internacional no Caribe
Últimas notícias
Casal é preso após furtar alimentos e eletrodomésticos de residência de mulher recém-falecida em Vilhena
Moradora denuncia suposto golpe após pagar por reforma de poltrona de massagem em Vilhena
Policiais civis aposentados serão homenageados em sessão solene na Câmara de Vilhena
Atleta de Cabixi fará estreia histórica na Copa do Brasil de Karatê em Goiânia
© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a
Jornal Extra de Rondônia
.
ATENÇÃO
Proibido copiar conteúdo desta página!