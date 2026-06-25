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quinta-feira, 25 de junho de 2026.

Moradora denuncia suposto golpe após pagar por reforma de poltrona de massagem em Vilhena

Vítima afirma que serviço não foi realizado, local estava desativado e equipamento foi encontrado anunciado para venda na internet
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