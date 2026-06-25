Policiais civis aposentados serão homenageados em sessão solene na Câmara de Vilhena

Os policiais civis aposentados de Vilhena serão homenageados em uma sessão solene marcada para esta sexta-feira, 26 de junho, às 19h, no plenário da Câmara Municipal.

A iniciativa é do deputado estadual Ribeiro do Sinpol, que promove a homenagem por meio da Assembleia Legislativa de Rondônia, em reconhecimento aos profissionais que dedicaram grande parte de suas vidas à segurança pública.

A solenidade tem como objetivo valorizar a trajetória dos servidores que contribuíram para o fortalecimento da Polícia Civil e para a manutenção da ordem pública no município e em toda a região.

O vereador Wilson Tabalipa, policial civil aposentado, será um dos homenageados na sessão, ao lado de outros profissionais que atuaram durante décadas na proteção da sociedade.

Segundo Ribeiro do Sinpol, a homenagem busca reconhecer aqueles que ajudaram a construir a história da instituição policial no estado.

“São profissionais que construíram uma trajetória de dedicação ao serviço público e merecem esse reconhecimento. A segurança pública de Vilhena e de Rondônia deve muito ao trabalho desses policiais civis aposentados”, destacou o deputado.

O evento será aberto ao público e reunirá autoridades, familiares, amigos e representantes das forças de segurança para celebrar a contribuição dos homenageados à sociedade rondoniense.