Rondônia sedia 2º Encontro de Patrulhamento Tático Motorizado

A Polícia Militar de Rondônia realiza o 2º Encontro de Patrulhamento Tático Motorizado, promovido pelo Comando Regional de Policiamento I (CRP I).

A abertura do evento ocorreu hoje, 24 de junho de 2026, e o encerramento será no dia 27 de junho de 2026, em Porto Velho (RO).

Participam do encontro as unidades de Patrulhamento Tático Motorizado da Polícia Militar do Estado de Rondônia, além de policiais militares de corporações coirmãs da Região Norte (PMAM, PMPA, PMAP, PMAC, PMRO e PMTO), da Região Nordeste (PMRN, PMPI, PMAL e PMPE), da Região Centro-Oeste (PMMT) e da Região Sudeste (PMES).

Representando o governador de Rondônia, coronel PM Marcos Rocha, o secretário de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, coronel PM Cysneiros Pachá, ressaltou a importância da participação dos estados convidados.

Segundo ele, o encontro demonstra que, mais do que técnicas e equipamentos, o patrulhamento tático é construído sobre valores comuns, como coragem, disciplina, preparo técnico e espírito de corpo.

“Quando profissionais que vivem a mesma missão compartilham conhecimento, todos saem mais fortes, e a sociedade é a maior beneficiada”, destacou.

Pachá também relembrou o início das Forças Táticas em Rondônia. Segundo ele, em 2001, no 5º BPM, foi plantada a primeira semente do que viria a se tornar uma referência no Estado.

“Havia um ideal, muita disposição e a convicção de que era possível construir algo sólido. Hoje temos uma Força Tática consolidada em todo o Estado, com identidade visual própria, presença operacional marcante e ações reconhecidas e respeitadas dentro e fora de Rondônia. Agradeço àqueles que abraçaram a causa e caminharam ao meu lado no sonho de criar um reforço de peso para o nosso patrulhamento”, afirmou.

O comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Glauber Souto, destacou o trabalho realizado pelas polícias brasileiras e a união das corporações no enfrentamento à criminalidade organizada.

Segundo ele, a legislação atual representa um grande desafio para os profissionais de segurança pública. “Muitas vezes prendemos os mesmos criminosos diversas vezes. Em alguns casos, voltamos a enfrentar os mesmos indivíduos. Isso gera uma sensação de impotência diante dessa realidade. Apesar das dificuldades e das críticas, seguimos unidos, independentemente do lugar onde atuamos”, disse.

O secretário nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública, coronel PM Jacks Galvão, enfatizou a importância do encontro para a integração entre as forças policiais.

“Aqui temos a integração afetiva e profissional. Recebemos representantes de 12 estados que vieram não apenas para adquirir conhecimento, mas também para compartilhar experiências. Aprender é um exercício permanente. Todos os dias adquirimos novos conhecimentos sobre patrulhamento, policiamento e gestão da segurança pública. Mesmo exercendo funções administrativas, jamais podemos perder a conexão com a realidade operacional do policial militar”, afirmou.

Galvão ressaltou ainda a necessidade de união entre as forças de segurança do país. “Nosso país é imenso. Se não estivermos empenhados nos mesmos objetivos e unindo forças, não venceremos essa guerra contra o crime organizado. Recentemente, causamos um prejuízo superior a R$ 13 bilhões às organizações criminosas”, destacou. Ao final, agradeceu a homenagem recebida do Estado de Rondônia. “Vou carregar essa homenagem com muito orgulho. Ela estará na melhor prateleira da minha casa”, declarou.

Segundo o coordenador do evento, tenente-coronel PM Wilton Amorim, comandante regional de Policiamento I, o 2º Encontro de Patrulhamento Tático Motorizado da Polícia Militar de Rondônia constitui um evento técnico operacional, institucional e estratégico de elevada relevância para o fortalecimento da atividade policial no âmbito estadual.

“As ações desenvolvidas pelas equipes representam muito mais do que apreensões, prisões ou indicadores operacionais. Elas demonstram a existência de profissionais dispostos a arriscar a própria vida para proteger cidadãos que sequer conhecem. Em Jacinópolis, localidade que enfrentava ameaças à segurança e intenso fluxo migratório, nossos policiais atuaram com técnica, preparo e equilíbrio”, destacou.

Também participam do encontro profissionais da segurança pública, incluindo integrantes de forças policiais, instituições de justiça e órgãos de apoio à atividade de segurança.