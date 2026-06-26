Assembleia Legislativa presta homenagem póstuma ao ex-vereador Nego durante sessão solene em Vilhena

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) realizou, na noite de quinta-feira (25), uma sessão solene itinerante em Vilhena.

O evento aconteceu na Câmara Municipal e reuniu deputados estaduais, autoridades locais, familiares e convidados para homenagear personalidades que contribuíram de forma significativa para o desenvolvimento do município.

A solenidade, proposta pelo deputado estadual Jean Oliveira (PRD), teve como um dos momentos mais marcantes a entrega da Medalha do Mérito Legislativo in memoriam ao ex-vereador Roberto Moraes de Souza, conhecido como Nego. A honraria foi recebida por sua esposa, Lenita Rodrigues, na presença de familiares e amigos.

Durante a cerimônia, Jean Oliveira destacou a importância de preservar a memória e o legado do ex-parlamentar, ressaltando sua dedicação à vida pública e o compromisso com a população de Vilhena. O deputado também relembrou o período em que Roberto Moraes atuou como seu assessor, enfatizando sua lealdade, ética e dedicação ao trabalho.

“Roberto foi um homem de palavra, de trabalho e de respeito ao próximo. Deixou um legado de dedicação e amor por Vilhena, sendo lembrado como alguém comprometido com o bem coletivo”, afirmou.

A sessão contou ainda com a presença dos vereadores Dr. Celso, Amanda Areval, Jander Rocha, Anderson Motorista, Deiveson Gela, Samir Ali e Zé Duda, além de outras autoridades municipais. Em seus pronunciamentos, os parlamentares destacaram a atuação de Roberto Moraes na Câmara de Vilhena e sua contribuição para o desenvolvimento do município.

Os vereadores também ressaltaram que a homenagem representa um reconhecimento à trajetória do ex-vereador, marcada pelo compromisso com a comunidade e pela defesa dos interesses da população.

A Medalha do Mérito Legislativo é uma das mais importantes honrarias concedidas pela Assembleia Legislativa de Rondônia e destina-se a reconhecer pessoas e instituições que prestaram relevantes serviços ao Estado, ao Poder Legislativo e à sociedade.

Ao entregar a condecoração à família, a Alero reafirmou o reconhecimento à história e ao legado deixados por Roberto Moraes de Souza. Marcada pela emoção, a cerimônia se transformou em um momento de gratidão e valorização da contribuição do ex-vereador para a política e a comunidade de Vilhena.