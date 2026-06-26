Cabixi comemora 38 anos com Banda Tradição, Concurso Leiteiro e cinco dias de festa gratuita

O município de Cabixi, no Cone Sul de Rondônia, se prepara para celebrar seus 38 anos de emancipação político-administrativa com uma extensa programação entre os dias 29 de junho e 5 de julho.

As comemorações incluem o 5º Concurso Leiteiro Municipal, atividades voltadas ao agronegócio e grandes shows nacionais com entrada gratuita.

Um dos principais destaques da programação será o show da Banda Tradição, marcado para o dia 3 de julho, no Estádio Municipal Campão. Conhecida nacionalmente por sucessos que marcaram o cenário da música sertaneja e do baile, a banda promete atrair um grande público durante as festividades.

Além da Banda Tradição, a programação contará com apresentações de Divino & Donizete, no dia 2 de julho; Nani Azevedo, no dia 4; e da dupla Álvaro & Daniel, que encerrará as comemorações no dia 5.

O prefeito Silvano Almeida destacou a importância da programação, afirmando que o evento valoriza a cultura local, fortalece o agronegócio e movimenta a economia do município durante as celebrações.

Antes dos shows, Cabixi sediará o 5º Concurso Leiteiro Municipal, considerado um dos principais eventos do setor agropecuário local. A programação acontece entre os dias 29 de junho e 2 de julho, no Campo Municipal de Cabixi.

O evento reunirá produtores rurais, expositores, técnicos e representantes do agronegócio para atividades voltadas ao fortalecimento da cadeia leiteira. Estão previstas ordenhas oficiais, palestras técnicas, exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, além do lançamento do programa IATF Cabixi Mais Leite, desenvolvido em parceria com o Sebrae.

A competição premiará os produtores com melhor desempenho na produção leiteira, incentivando a melhoria genética dos rebanhos e o aumento da produtividade no campo.

A realização do evento é da Prefeitura de Cabixi, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, contando com o apoio da Emater, da Seaagro (Secretaria de Estado da Agricultura), do Sebrae e de demais parceiros, que atuam no fortalecimento da produção rural e no desenvolvimento do agronegócio no município.

A expectativa da Prefeitura é reunir milhares de moradores e visitantes ao longo da programação, impulsionando o comércio, a rede hoteleira, os restaurantes e outros setores da economia local.

Com entrada gratuita em todas as atrações, a programação busca integrar tradição, cultura, entretenimento e valorização do agronegócio, principal atividade econômica do município.

A celebração dos 38 anos de Cabixi promete reunir moradores e visitantes em uma das maiores festas já realizadas na cidade.

Programação de shows

2 de julho: Divino & Donizete

3 de julho: Banda Tradição

4 de julho: Nani Azevedo

5 de julho: Álvaro & Daniel

A apresentação da Banda Tradição é considerada uma das mais aguardadas da programação e deve reunir o maior público das festividades em comemoração ao aniversário de Cabixi.