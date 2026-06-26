Em Vilhena, Marlei Mezzomo confirma pré-candidatura a deputada estadual e defende mandato próximo da população

A pré-candidata a deputada estadual pelo PL, Marlei Mezzomo, esteve em Vilhena na quinta-feira (25), onde concedeu entrevista ao Extra de Rondônia .

Durante a visita, falou sobre sua trajetória política, relembrou a disputa pela Prefeitura de Ariquemes em 2024 e apresentou as diretrizes que pretende adotar na campanha para as eleições de 2026.

Natural do Rio Grande do Sul e moradora de Rondônia desde 1980, Marlei destacou sua ligação com o Cone Sul do Estado, região onde possui familiares e mantém vínculos desde que chegou ao estado.

“É muito bom estar aqui no Cone Sul, uma região pela qual tenho muito carinho. Cheguei a Rondônia em 1980 e sempre retorno com alegria para reencontrar amigos e familiares”, afirmou.

Durante a entrevista, a pré-candidata recordou sua participação nas eleições municipais de 2024 em Ariquemes. Inicialmente escolhida para concorrer como vice-prefeita, ela assumiu a cabeça de chapa após a impugnação da candidatura de Rafael Fera, poucos dias antes da votação.

Mesmo diante das circunstâncias, Marlei obteve 23.734 votos e terminou a disputa com uma diferença de apenas 82 votos para o candidato eleito. Segundo ela, o resultado reforçou seu compromisso com a vida pública.

“Eu não gosto de usar a palavra derrota. Não fomos eleitos, mas tivemos uma votação expressiva que demonstrou a confiança de milhares de pessoas. Isso aumentou ainda mais minha responsabilidade com a população”, declarou.

Empresária, agricultora e formada em Direito, Marlei afirmou que decidiu disputar uma vaga na Assembleia Legislativa após receber manifestações de apoio para permanecer na política.

“Depois da eleição, muitas pessoas me disseram para não desistir. Vi nos olhos delas a esperança de continuar acreditando em um projeto sério para Rondônia. Foi isso que me motivou a colocar meu nome à disposição para servir o Estado”, disse.

Questionada sobre as principais bandeiras que pretende defender, a pré-candidata afirmou que está percorrendo diferentes regiões de Rondônia para ouvir a população antes de consolidar suas propostas.

Segundo ela, a experiência acumulada no empreendedorismo, na agricultura e na gestão de negócios poderá contribuir para a construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento econômico, à geração de empregos e ao fortalecimento do setor produtivo.

Ao final da entrevista, Marlei ressaltou que pretende conduzir a pré-campanha pautada pela fé, responsabilidade e compromisso com os rondonienses.

“Coloco meu nome à disposição por gratidão a Deus e ao povo de Rondônia. Quero continuar ouvindo as pessoas e trabalhando para construir um Estado cada vez melhor para todos”, concluiu.

A visita a Vilhena integra a agenda de articulações políticas da pré-candidata, que tem percorrido diferentes regiões do estado em preparação para as eleições de 2026.