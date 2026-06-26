Léo Moraes coloca mãe como primeira suplente na chapa de Fernando Máximo ao Senado; ela já foi presidente da Câmara de Porto Velho

As articulações políticas visando as eleições deste ano começam a ganhar força em Rondônia. Segundo informações de bastidores obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia , a ex-vereadora Sandra Moraes poderá ser anunciada como primeira suplente do pré-candidato ao Senado, Fernando Máximo, em uma composição do Podemos com o PL.

De acordo com a fonte, a articulação conta com a participação do prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, filho de Sandra. Até o momento, porém, a composição não foi confirmada oficialmente pelo partido nem pelos envolvidos.

Caso a indicação seja confirmada, Sandra Moraes voltará a integrar uma chapa eleitoral levando consigo uma ampla experiência na vida pública. Ela foi vereadora de Porto Velho por quatro mandatos consecutivos e presidiu a Câmara Municipal no biênio 2005/2006, consolidando-se como uma das principais lideranças femininas da política da capital naquele período. Posteriormente, assumiu a Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), ampliando sua atuação na administração pública estadual.

Sandra integra uma das famílias mais tradicionais da política rondoniense. É viúva do ex-deputado estadual, ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Porto Velho, Paulo Moraes, e mãe do atual prefeito da capital, Léo Moraes, que também construiu trajetória política como vereador, deputado estadual, deputado federal e, atualmente, prefeito de Porto Velho.

Se confirmada, a composição colocará Sandra Moraes ao lado de Fernando Máximo, um dos principais nomes do PL em Rondônia, fortalecendo a presença do grupo político ligado ao prefeito da capital na disputa eleitoral.

Embora a informação circule nos bastidores políticos, até o momento não houve confirmação oficial por parte de Sandra Moraes, do prefeito Léo Moraes, do deputado federal Fernando Máximo ou da direção do Podemos. O espaço permanece aberto para manifestação dos citados.