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sexta-feira, 26 de junho de 2026.

PRF apreende 181 quilos de skunk escondidos em carga de caminhão na BR-364 em Vilhena

Motorista confessou que receberia R$ 30 mil pelo transporte da droga e foi preso em flagrante por tráfico
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