PRF apreende 181 quilos de skunk escondidos em carga de caminhão na BR-364 em Vilhena

</iframe</div><div id="extra-192062025" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><img loading="lazy" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/03/INTERFACE.jpeg" alt="" width="300" height="300" style="display: inline-block;" /></div></div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-6eba0241 e-con-full e-transform e-flex e-con e-child" data-id="6eba0241" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{"_transform_scale_effect":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_tablet":{"unit":"px","size":"","sizes":[]},"_transform_scale_effect_mobile":{"unit":"px","size":"","sizes":[]}}"> <div class="elementor-element elementor-element-27a1a2e elementor-widget elementor-widget-html" data-id="27a1a2e" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="html.default"> <div class="elementor-widget-container"> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-1c4869e4 elementor-widget elementor-widget-theme-post-content" data-id="1c4869e4" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="theme-post-content.default"> <div class="elementor-widget-container"> <figure id="attachment_478827" aria-describedby="caption-attachment-478827" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><img fetchpriority="high" fetchpriority="high" decoding="async" class="wp-image-478827 size-medium" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/PRF-Vha-apreensao-de-drogas-300x167.png" alt="" width="300" height="167" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/PRF-Vha-apreensao-de-drogas-300x167.png 300w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/PRF-Vha-apreensao-de-drogas.png 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /><figcaption id="caption-attachment-478827" class="wp-caption-text">Skunk, uma variedade de maconha com alta concentração de THC e elevado valor no mercado ilegal / Foto: Divulgação</figcaption></figure> <p>Na manhã desta sexta-feira (26), por volta das 6h, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 181 quilos de skunk, conhecido como “supermaconha” devido ao alto teor de THC.</p> <p>A apreensão ocorreu durante uma fiscalização de rotina na BR-364, no km 1, em Vilhena, no Cone Sul de Rondônia.</p> <p>A equipe abordou um caminhão que havia saído do Acre com destino à região Sul do país. Durante a entrevista com o motorista, os policiais realizaram uma vistoria minuciosa no veículo e localizaram a droga escondida no interior de galões transportados na carga.</p> <p>Ao todo, foram apreendidos 181 quilos de skunk, uma variedade de maconha com alta concentração de THC e elevado valor no mercado ilegal.</p> <p>Questionado pelos policiais, o motorista confessou que receberia R$ 30 mil para transportar o entorpecente até o destino final.</p> <p>O condutor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado, juntamente com o entorpecente apreendido, à Delegacia da Polícia Federal, onde foram adotadas as medidas cabíveis.</p> <p><img decoding="async" class="aligncenter wp-image-478827 size-full" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/PRF-Vha-apreensao-de-drogas.png" alt="" width="600" height="334" srcset="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/PRF-Vha-apreensao-de-drogas.png 600w, https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2026/06/PRF-Vha-apreensao-de-drogas-300x167.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></p> <div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.thewpclub.net" target="_blank" rel="noopener">Download Nulled WordPress Themes</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.themeslide.com" target="_blank" rel="noopener">Download WordPress Themes Free</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.script-stack.com" target="_blank" rel="noopener">Download WordPress Themes</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.thememazing.com" target="_blank" rel="noopener">Download WordPress Themes Free</a></div><div style="position:absolute; top:0; left:-9999px;"><a href="https://www.onlinefreecourse.net" target="_blank" rel="noopener">udemy paid course free download</a></div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-e3957bb e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="e3957bb" data-element_type="container" data-e-type="container"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-fc7e03b elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fc7e03b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default"> <div class="elementor-widget-container"> <h6 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Compartilhe:</h6> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-8ad0d69 elementor-share-buttons--view-icon elementor-share-buttons--shape-rounded elementor-share-buttons--align-left elementor-share-buttons--skin-gradient elementor-grid-0 elementor-share-buttons--color-official elementor-widget elementor-widget-share-buttons" data-id="8ad0d69" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="share-buttons.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="elementor-grid"> <div class="elementor-grid-item"> <div class="elementor-share-btn elementor-share-btn_facebook" role="button" tabindex="0" aria-label="Share on facebook" > <span class="elementor-share-btn__icon"> <svg class="e-font-icon-svg e-fab-facebook" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M504 256C504 119 393 8 256 8S8 119 8 256c0 123.78 90.69 226.38 209.25 245V327.69h-63V256h63v-54.64c0-62.15 37-96.48 93.67-96.48 27.14 0 55.52 4.84 55.52 4.84v61h-31.28c-30.8 0-40.41 19.12-40.41 38.73V256h68.78l-11 71.69h-57.78V501C413.31 482.38 504 379.78 504 256z"></path></svg> </span> </div> </div> <div class="elementor-grid-item"> <div class="elementor-share-btn elementor-share-btn_x-twitter" role="button" tabindex="0" aria-label="Share on x-twitter" > <span class="elementor-share-btn__icon"> <svg class="e-font-icon-svg e-fab-x-twitter" viewBox="0 0 512 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M389.2 48h70.6L305.6 224.2 487 464H345L233.7 318.6 106.5 464H35.8L200.7 275.5 26.8 48H172.4L272.9 180.9 389.2 48zM364.4 421.8h39.1L151.1 88h-42L364.4 421.8z"></path></svg> </span> </div> </div> <div class="elementor-grid-item"> <div class="elementor-share-btn elementor-share-btn_whatsapp" role="button" tabindex="0" aria-label="Share on whatsapp" > <span class="elementor-share-btn__icon"> <svg class="e-font-icon-svg e-fab-whatsapp" viewBox="0 0 448 512" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"><path d="M380.9 97.1C339 55.1 283.2 32 223.9 32c-122.4 0-222 99.6-222 222 0 39.1 10.2 77.3 29.6 111L0 480l117.7-30.9c32.4 17.7 68.9 27 106.1 27h.1c122.3 0 224.1-99.6 224.1-222 0-59.3-25.2-115-67.1-157zm-157 341.6c-33.2 0-65.7-8.9-94-25.7l-6.7-4-69.8 18.3L72 359.2l-4.4-7c-18.5-29.4-28.2-63.3-28.2-98.2 0-101.7 82.8-184.5 184.6-184.5 49.3 0 95.6 19.2 130.4 54.1 34.8 34.9 56.2 81.2 56.1 130.5 0 101.8-84.9 184.6-186.6 184.6zm101.2-138.2c-5.5-2.8-32.8-16.2-37.9-18-5.1-1.9-8.8-2.8-12.5 2.8-3.7 5.6-14.3 18-17.6 21.8-3.2 3.7-6.5 4.2-12 1.4-32.6-16.3-54-29.1-75.5-66-5.7-9.8 5.7-9.1 16.3-30.3 1.8-3.7.9-6.9-.5-9.7-1.4-2.8-12.5-30.1-17.1-41.2-4.5-10.8-9.1-9.3-12.5-9.5-3.2-.2-6.9-.2-10.6-.2-3.7 0-9.7 1.4-14.8 6.9-5.1 5.6-19.4 19-19.4 46.3 0 27.3 19.9 53.7 22.6 57.4 2.8 3.7 39.1 59.7 94.8 83.8 35.2 15.2 49 16.5 66.6 13.9 10.7-1.6 32.8-13.4 37.4-26.4 4.6-13 4.6-24.1 3.2-26.4-1.3-2.5-5-3.9-10.5-6.6z"></path></svg> </span> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="elementor-element elementor-element-c874b1b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c874b1b" data-element_type="container" data-e-type="container"> <div class="e-con-inner"> <div class="elementor-element elementor-element-2581130 e-con-full e-flex e-con e-child" data-id="2581130" data-element_type="container" data-e-type="container"> <div class="elementor-element elementor-element-2cceef5 elementor-widget elementor-widget-html" data-id="2cceef5" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="html.default"> <div class="elementor-widget-container"> <div class="extra-materias-abaixo extra-entity-placement" id="extra-1250337328"><div id="extra-181336187" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><a href="https://wa.me/556993381237?utm_source=extraderondonia&utm_medium=externo&utm_campaign=sicoob_tag&utm_id=whatsapp" aria-label="web-728×90 (1) (2)"><img loading="lazy" src="https://extraderondonia.com.br/sistema2/wp-content/uploads/2025/07/web-728x90-1-2.gif" alt="" width="728" height="90" style="display: inline-block;" /></a></div><div id="extra-4145643460" style="margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;"><iframe id="wppas_zone" frameborder="0" src="https://extraderondonia.com.br/?wppaszoneid=394551" width="100%" height="250px" scrolling="no">