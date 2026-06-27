Adolescente foge da PM, joga balança de precisão durante perseguição e acaba apreendido por tráfico em Vilhena

Um adolescente foi apreendido e um homem preso por tráfico de drogas após uma perseguição policial iniciada durante patrulhamento da Polícia Militar nas proximidades de uma casa noturna, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais tentaram abordar o condutor de uma motoneta após ele realizar uma manobra perigosa no cruzamento entre a Avenida Paraná e a Rua Antônio Extekoetter.

O suspeito ignorou as ordens de parada, fugiu em alta velocidade e, durante a perseguição, arremessou uma balança de precisão na via.

Ao ser alcançado, o adolescente informou que fugiu por não possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e porque transportava drogas. Com ele, os militares encontraram porções de maconha, cocaína e diversas embalagens plásticas vazias, utilizadas para fracionamento de entorpecentes.

Ainda segundo a ocorrência, o menor afirmou que levaria as drogas para comercialização em uma casa noturna da cidade. Durante a abordagem, outro homem compareceu ao local e indicou aos policiais um terreno baldio onde estaria escondido o restante dos entorpecentes.

No endereço informado, a equipe localizou um recipiente contendo 12 porções de maconha já embaladas e prontas para venda. O segundo suspeito também confirmou as informações prestadas pelo adolescente e, conforme registro policial, declarou espontaneamente integrar uma facção criminosa.

Os dois envolvidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com as drogas, a balança de precisão, os aparelhos celulares e os demais materiais apreendidos, ficando à disposição da Justiça.