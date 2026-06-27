Arraiá da Associação Corpo Movimento reúne cerca de 150 mulheres e celebra cultura, dança e integração em Vilhena

O Ponto de Cultura Associação Corpo Movimento promoveu, no último dia 23 de junho, um Arraiá Junino que reuniu aproximadamente 150 mulheres em Vilhena.

O evento foi marcado por apresentações culturais, comidas típicas, música e momentos de integração entre as participantes do projeto.

A festa fez parte das atividades desenvolvidas pela associação, que oferece aulas gratuitas de dança ao longo do ano. Além das apresentações de coreografias, as participantes também celebraram as tradições juninas com uma animada quadrilha.

Segundo o presidente da Associação Corpo Movimento, Eduardo Daltrozo Menezes, as atividades promovidas pela entidade têm como objetivo fortalecer a convivência e criar espaços de acolhimento para as participantes.

“As atividades temáticas vão muito além do entretenimento. Elas criam espaços seguros de acolhimento, onde cada mulher encontra apoio, escuta, incentivo e oportunidades para construir novas amizades. Esses encontros fortalecem vínculos e fazem com que cada participante se sinta parte de uma grande família”, afirmou.

Durante as aulas, as participantes desenvolvem coreografias, praticam atividades físicas e compartilham experiências, promovendo integração, respeito e solidariedade.

A professora de dança e coreógrafa Nádia Reis destaca que as apresentações são resultado do trabalho realizado ao longo do ano.

“Cada momento fortalece a união do grupo, incentiva a cooperação e demonstra que, quando caminhamos juntas, somos capazes de construir muito mais do que uma apresentação artística. Construímos autoestima, confiança e redes de apoio que transformam vidas”, ressaltou.

Reconhecida pelo Ministério da Cultura como Ponto de Cultura, a Associação Corpo Movimento realiza durante todo o ano aulas de dança, oficinas, apresentações culturais e atividades de integração voltadas ao público feminino.

Além de Vilhena, o projeto será ampliado a partir de julho para os municípios de Colorado do Oeste, Cerejeiras e Corumbiara, no Cone Sul de Rondônia.

Em Vilhena, as aulas gratuitas são realizadas das 18h às 19h nos seguintes locais:

Campo Verdão – terças e quintas-feiras;

Shopping Jardins/Academia WFitness – segundas e quartas-feiras;

Quadra da Escola Mário Grasso, no bairro São José – segundas, quartas e sextas-feiras.

As mulheres interessadas em participar das atividades podem obter mais informações diretamente com a Associação Corpo Movimento.