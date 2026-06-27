Homem é preso após invadir comércio para furtar e confessar que levaria “o que encontrasse” em Vilhena

A Polícia Militar prendeu um homem após ele invadir um estabelecimento comercial no bairro Nova Esperança, em Vilhena, com a intenção de furtar produtos. O suspeito foi contido pelo proprietário até a chegada da guarnição.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais encontraram o homem já imobilizado na área externa do imóvel.

Durante buscas no interior do estabelecimento, foram localizados cinco difusores de aromas e dois antissépticos separados dentro de uma caixa de papelão. O suspeito confessou que pretendia furtar “o que achasse” no local.

Inicialmente, o homem apresentou um nome falso aos militares. Após consulta aos sistemas de segurança, foi constatada sua verdadeira identidade e verificado que ele deveria estar utilizando tornozeleira eletrônica, equipamento que não estava mais em seu corpo.

Ainda de acordo com a ocorrência, o suspeito admitiu espontaneamente que retirou a tornozeleira e forneceu identidade falsa porque estava foragido do sistema prisional.

A Polícia Militar constatou ainda que o acesso ao imóvel ocorreu após o arrombamento do telhado de um dos banheiros do estabelecimento. O homem sofreu escoriações e uma possível lesão no joelho durante a invasão.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde ficou à disposição da Justiça. A perícia técnica foi acionada para realizar os levantamentos no local da invasão.