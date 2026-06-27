Usuário leva PM até suposto ponto de venda de drogas e dupla é presa em Vilhena

Durante patrulhamento nas proximidades de uma festa junina, no bairro Bela Vista, em Vilhena, a Polícia Militar abordou um homem em atitude considerada suspeita em um local conhecido pelas forças de segurança pela frequente movimentação relacionada ao tráfico de drogas.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , durante a revista pessoal os policiais encontraram dois cigarros de maconha, uma porção da mesma droga e um aparelho celular.

O abordado admitiu ser usuário e afirmou ter comprado o entorpecente por R$ 20, informando ainda o endereço onde teria feito a aquisição e que o pagamento foi realizado via PIX.

A guarnição seguiu até o imóvel indicado, onde o morador autorizou a entrada dos policiais. No quarto da residência, os militares sentiram forte odor de maconha e localizaram diversas porções da droga já fracionadas para comercialização.

Durante as buscas, também foram encontrados nove invólucros contendo uma substância semelhante à cocaína, além de R$ 60 em dinheiro escondidos em um guarda-roupa. O morador optou por permanecer em silêncio durante a abordagem.

Diante dos fatos, os suspeitos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), juntamente com as drogas, o dinheiro e os demais materiais apreendidos, ficando à disposição da Justiça.