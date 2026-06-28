Cabo da Polícia Militar lotado em Cerejeiras morre em acidente na BR-364 próximo a Presidente Médici

O cabo da Polícia Militar Luis Carlos de Sousa Reis, de 41 anos, morreu na tarde deste domingo (28) após se envolver em um acidente de trânsito na BR-364, nas proximidades do trevo de acesso a Rolim de Moura, na região de Presidente Médici.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

O policial, que era lotado no município de Cerejeiras, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Em nota de pesar, o 3º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Vilhena, lamentou o falecimento do cabo Luis Carlos de Sousa Reis e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda.

>>>Vídeo: