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segunda-feira, 29 de junho de 2026.

Cabo da Polícia Militar lotado em Cerejeiras morre em acidente na BR-364 próximo a Presidente Médici

Policial de 41 anos morreu no local; causas do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente
Imagens: Internauta

O cabo da Polícia Militar Luis Carlos de Sousa Reis, de 41 anos, morreu na tarde deste domingo (28) após se envolver em um acidente de trânsito na BR-364, nas proximidades do trevo de acesso a Rolim de Moura, na região de Presidente Médici.

Até o momento, não há informações oficiais sobre as circunstâncias que provocaram o acidente.

O policial, que era lotado no município de Cerejeiras, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Em nota de pesar, o 3º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Vilhena, lamentou o falecimento do cabo Luis Carlos de Sousa Reis e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda.

 

>>>Vídeo:

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