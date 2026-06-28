Fossa com tampa quebrada em hospital de Cerejeiras gera denúncia e preocupação com risco de acidentes

Uma denúncia encaminhada ao Extra de Rondônia aponta uma situação que estaria colocando em risco pacientes, acompanhantes e funcionários do Hospital São Lucas, em Cerejeiras.

Segundo o relato, uma fossa séptica em funcionamento permanece com a tampa quebrada há mais de 60 dias, sem que o problema tenha sido solucionado.

De acordo com o morador Orlando, autor da denúncia, a estrutura danificada fica ao lado do setor de fisioterapia e próxima à entrada do pronto-socorro, um dos locais de maior circulação de pessoas na unidade hospitalar.

Ainda conforme o denunciante, idosos, crianças, pacientes com dificuldades de locomoção e demais usuários dos serviços de saúde passam diariamente pelo local, o que aumenta o risco de acidentes.

“É um descaso com a nossa população. A fossa está em funcionamento, com a tampa quebrada, bem na entrada do pronto-socorro e ao lado da fisioterapia. Há mais de 60 dias a situação permanece a mesma e, até agora, a Secretaria de Saúde não tomou providências”, afirmou.

O morador pede que a manutenção seja realizada com urgência para evitar que alguém caia na abertura e sofra ferimentos.

O Extra de Rondônia deixa o espaço aberto para manifestação da Secretaria Municipal de Saúde de Cerejeiras, que poderá esclarecer a situação e informar se há previsão para o reparo da estrutura.