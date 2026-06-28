Facebook Instagram
segunda-feira, 29 de junho de 2026.

VÍDEO: homem é detido após incendiar residência na zona rural de Vilhena

Corpo de Bombeiros controlou as chamas e evitou que o fogo se alastrasse; circunstâncias do caso serão investigadas
Imagens: Internauta

Um homem foi detido na tarde deste domingo (28) após atear fogo em uma residência localizada na Linha Carevel 135, na zona rural de Vilhena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar o incêndio antes que as chamas se propagassem para outras áreas.

Após a atuação da equipe, o suspeito de provocar o incêndio foi detido no local. As circunstâncias e a motivação do caso ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

A ocorrência mobilizou equipes de emergência e chamou a atenção de moradores da região.

>>>Vídeo:

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!