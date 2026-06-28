VÍDEO: homem é detido após incendiar residência na zona rural de Vilhena

Um homem foi detido na tarde deste domingo (28) após atear fogo em uma residência localizada na Linha Carevel 135, na zona rural de Vilhena.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar o incêndio antes que as chamas se propagassem para outras áreas.

Após a atuação da equipe, o suspeito de provocar o incêndio foi detido no local. As circunstâncias e a motivação do caso ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

A ocorrência mobilizou equipes de emergência e chamou a atenção de moradores da região.

>>>Vídeo: