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segunda-feira, 29 de junho de 2026.

VÍDEO: Mistério na BR-174: carro capota e é encontrado abandonado sem rodas, pneus e placas entre Juína e Vilhena

Veículo foi localizado às margens da rodovia após o acidente; motorista não foi encontrado e circunstâncias do caso serão apuradas
Imagem: Internauta

Um Volkswagen Gol capotou na noite de sábado (27) na BR-174, rodovia que liga os municípios de Juína e Vilhena.

Apesar da gravidade do acidente, as primeiras informações indicam que não houve registro de feridos.

O que mais chamou a atenção das autoridades e de motoristas que passaram pelo local foi a situação em que o veículo foi encontrado.

O automóvel estava abandonado às margens da rodovia, sem as quatro rodas, os pneus e as placas de identificação.

As circunstâncias em que os itens foram retirados ainda são desconhecidas e levantam dúvidas sobre o que ocorreu após o capotamento.

Até o momento, não há informações sobre o paradeiro do motorista nem sobre as causas do acidente.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes para esclarecer as circunstâncias do capotamento, o abandono do veículo e a retirada das rodas, dos pneus e das placas de identificação.

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