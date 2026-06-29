Veja detalhes do acidente que matou cabo da PM de Cerejeiras na BR-364; esposa ficou ferida

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou o acidente na tarde de domingo (28), na BR-364, em Presidente Médici, que resultou na morte do cabo da Polícia Militar Luis Carlos de Sousa Reis, de 41 anos.

A passageira do veículo, identificada como G.R.D., esposa de Luis, sofreu ferimentos leves e foi socorrida ao Hospital Municipal de Presidente Médici.

De acordo com informações apuradas, o carro conduzido pelo policial seguia no sentido Presidente Médici/Cacoal quando, por circunstâncias que ainda serão apuradas, teria invadido a pista contrária e colidiu frontalmente com uma carreta que trafegava no sentido oposto. Após o impacto, os dois veículos saíram da pista e pararam fora do leito da rodovia.

O motorista da carreta e a passageira do veículo de carga não sofreram ferimentos. O teste do bafômetro realizado no condutor apresentou resultado negativo para ingestão de álcool.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia prestaram atendimento às vítimas, mas o óbito de Luis Carlos de Sousa Reis foi constatado ainda no local. A perícia técnica também realizou os levantamentos para esclarecer as causas do acidente.

A Polícia Militar acompanhou a ocorrência para recolher os pertences pessoais e o armamento funcional do policial.

Após os procedimentos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Ji-Paraná e, posteriormente, será transladado para Vilhena, onde ocorrerão o velório e o sepultamento.

A PRF informou que foi instaurado o procedimento pericial para apurar as circunstâncias do acidente, que, em princípio, foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, conforme previsto no Código de Trânsito Brasileiro.