Corpo com sinais de violência é encontrado boiando em rio na zona rural de Presidente Médici

O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Leitão na manhã desta terça-feira (30), em uma propriedade rural localizada na Linha 23, Km 5, nas proximidades do distrito de Novo Riachuelo, em Presidente Médici.

Conforme informações, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h20, após um funcionário da fazenda localizar o corpo na área conhecida como Cachoeiras, a cerca de dois quilômetros da sede da propriedade.

Ao chegar ao local, os policiais constataram que a vítima estava próxima à margem direita do rio e apresentava possíveis sinais de violência.

Diante da situação, equipes da Perícia Criminal e da Polícia Civil foram acionadas para realizar os procedimentos técnicos. Após a conclusão dos trabalhos periciais, o corpo foi liberado para a funerária de plantão.

Segundo funcionários da fazenda, a vítima seria um ex-diarista que trabalhou na propriedade há cerca de dois anos e costumava frequentar o local.

Após a remoção do corpo, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Presidente Médici, que ficará responsável pela investigação das circunstâncias da morte e pela confirmação oficial da identidade da vítima.