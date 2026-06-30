Da roça à pré-candidatura: Fagner Peixoto aposta na experiência no agronegócio para disputar vaga na Assembleia Legislativa

Natural de São Lourenço, distrito de Vilhena, Fagner Peixoto construiu uma trajetória que o levou da infância no meio rural à atuação no agronegócio e na gestão pública. Agora, lança seu nome como pré-candidato a deputado estadual pelo MDB.

Filho de uma trabalhadora rural, começou a trabalhar ainda na infância, formou-se pelo Instituto Federal de Rondônia (IFRO), acumulou experiência no setor produtivo e passou a defender políticas voltadas ao fortalecimento da agricultura, da infraestrutura e do desenvolvimento regional.

A história de Fagner começou longe dos gabinetes e dos cargos de liderança. Aos nove anos de idade, conciliava a infância com pequenas atividades de trabalho, experiência que considera determinante para a formação de sua disciplina e de seus valores.

Grande parte dessa formação teve como principal referência a mãe, viúva e com pouca escolaridade, que criou os filhos e sobrinhos sustentando a família por meio do trabalho no campo. Segundo Fagner, foi dela que herdou a convicção de que honestidade, responsabilidade e educação podem transformar realidades.

Essa visão foi fortalecida pelos estudos. Formado pelo IFRO de Colorado do Oeste, participou de pesquisas voltadas à cafeicultura e passou a enxergar o conhecimento como ferramenta essencial para o desenvolvimento do setor agropecuário. Desde então, defende a qualificação profissional como instrumento de transformação social.

A experiência profissional no agronegócio ampliou seu contato com produtores rurais, cooperativas e empresas do setor, permitindo compreender os desafios enfrentados por quem produz e a importância estratégica da atividade para a economia de Rondônia.

Na avaliação de Fagner, o agronegócio vai além da geração de riquezas. Para ele, trata-se de um segmento capaz de criar empregos, impulsionar o crescimento dos municípios e promover inclusão social quando aliado à tecnologia, à assistência técnica e à infraestrutura.

A atuação no setor produtivo abriu caminho para sua participação na gestão pública, onde passou a defender investimentos em logística, obras estruturantes e políticas voltadas ao fortalecimento da produção regional.

Em sua visão, o desenvolvimento sustentável de Rondônia depende da integração entre educação, inovação, industrialização e valorização das potencialidades do Estado.

Casado com Gisele e pai de três filhos, Fagner afirma que a família permanece como a principal motivação de sua trajetória pessoal e profissional.

Ao lançar sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa, apresenta como principais bandeiras o fortalecimento do agronegócio, os investimentos em infraestrutura, a valorização da educação e o incentivo ao desenvolvimento regional.