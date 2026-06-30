De Cabixi para o Brasil: merendeira conquista prêmio nacional com receita de pirarucu e coloca Rondônia em destaque

A criatividade, a valorização da cultura alimentar regional e o compromisso com uma alimentação saudável colocaram uma escola da zona rural de Cabixi em destaque no cenário nacional.

A agente de alimentação Adenilza de Almeida Fagundes Nunes, da Escola Estadual de Ensino Fundamental Chico Mendes, conquistou o primeiro lugar de Rondônia na 3ª edição do Concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar, promovido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), e representou o Estado na cerimônia nacional de premiação realizada em Brasília, no último dia 23 de junho.

A receita vencedora — pirarucu ao molho com vegetais, arroz, farofa de vagem e abobrinha, acompanhados de laranja e pitaya — foi criada pela própria servidora utilizando exclusivamente alimentos da agricultura familiar, conforme as diretrizes do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). O prato também valoriza a identidade gastronômica de Cabixi, município reconhecido pela tradição na produção de peixes.

Segundo Adenilza, a inspiração surgiu da vontade de representar o município.

“A receita foi criada por mim. O edital exigia produtos da agricultura familiar, alimentos naturais e que valorizassem a cultura alimentar regional. Pensei muito e concluí que nada representava mais Cabixi do que o peixe. Foi assim que nasceu o prato com pirarucu.”

Ela explica que, embora a escola conte com acompanhamento técnico de uma nutricionista, toda a elaboração da receita foi de sua autoria. Formada também em Alimentação Escolar, buscou unir sabor, valor nutricional e identidade regional.

“Todos os ingredientes utilizados fazem parte da agricultura familiar. Eu queria mostrar o que temos de melhor no nosso município. Representar Cabixi e Rondônia em Brasília foi uma honra enorme.”

A conquista surpreendeu a autora da receita. Cabixi disputou a etapa estadual com escolas de municípios maiores, como Ji-Paraná, Rolim de Moura, Espigão do Oeste e Mirante da Serra.

“Fiquei muito feliz. Cabixi é um município pequeno e eu não imaginava conquistar o primeiro lugar. Houve uma mobilização muito grande da escola, da Superintendência, dos colegas, amigos e da comunidade. Graças a Deus conseguimos esse resultado.”

Além da premiação individual, a Escola Chico Mendes também será contemplada pelo concurso. As duas receitas vencedoras de cada estado passam a integrar um e-book nacional produzido pelo FNDE e também farão parte de um livro impresso que será distribuído posteriormente às instituições participantes.

TRABALHO TÉCNICO RECONHECIDO

A nutricionista Marcélia Gomes de Oliveira, que acompanhou Adenilza durante a cerimônia em Brasília e atua como uma das responsáveis técnicas pela alimentação escolar na Superintendência Regional de Educação de Cerejeiras, destacou que o prêmio reconhece um trabalho construído diariamente dentro das escolas.

“Representar a Superintendência Regional de Educação de Cerejeiras e o Estado de Rondônia em uma premiação nacional é uma grande honra e, acima de tudo, o reconhecimento de um trabalho desenvolvido com muita responsabilidade e dedicação.”

Segundo ela, o trabalho das nutricionistas vai muito além da elaboração dos cardápios.

“Planejamos os cardápios, realizamos visitas técnicas, capacitamos as manipuladoras de alimentos e acompanhamos toda a execução da alimentação escolar. Cada ação é pensada para oferecer uma alimentação segura, nutritiva e de qualidade aos estudantes.”

Marcélia fez questão de dividir o reconhecimento com as profissionais que atuam diariamente nas cozinhas escolares.

“O trabalho da nutricionista só alcança resultados porque existe uma equipe comprometida nas escolas. São as manipuladoras de alimentos que transformam todo esse planejamento em refeições preparadas com dedicação, cuidado e carinho. Ver esse trabalho reconhecido nacionalmente é motivo de muito orgulho.”

Ela ressaltou ainda que o peixe já faz parte da rotina alimentar das escolas da regional.

“Nas 17 escolas atendidas pela Superintendência de Cerejeiras servimos preparações como filé de peixe ao molho acompanhado de arroz, farofa, salada e frutas. Além de respeitar a cultura alimentar da nossa região, fortalecemos a agricultura familiar, que é uma grande parceira da alimentação escolar.”

Para a nutricionista, a experiência reforçou a qualidade do trabalho desenvolvido em Rondônia.

“Representar Rondônia foi uma das experiências mais marcantes da minha trajetória profissional. Volto ainda mais motivada e convicta de que investir na alimentação escolar é investir na saúde, na educação e no futuro dos nossos estudantes.”

ESCOLA CELEBRA RECONHECIMENTO

A diretora da Escola Estadual Chico Mendes, Ângela Maria Firmiano da Costa, afirmou que a premiação coloca em evidência uma pequena escola rural que frequentemente alcança resultados expressivos.

“Nossa escola é pequena e fica na área rural de Cabixi, mas sempre conseguimos desenvolver trabalhos importantes. Já tivemos estudantes chegando a etapas nacionais de competições e agora essa conquista da alimentação escolar mostra novamente a qualidade do que fazemos aqui.”

Ela destacou que o reconhecimento nacional valoriza toda a comunidade escolar.

“Essa conquista dá visibilidade ao trabalho realizado diariamente por nossos profissionais e mostra que a educação de qualidade também nasce nas pequenas escolas do interior.”

VALORIZAÇÃO DAS MERENDEIRAS

A coordenadora pedagógica Lucilene Mascarenhas de Oliveira afirmou que o prêmio simboliza muito mais do que uma conquista individual.

“Estamos imensamente felizes e gratos por essa conquista. Participar deste concurso foi uma oportunidade única de mostrar o talento, o carinho e a dedicação presentes em cada refeição preparada em nossa escola.”

Segundo ela, iniciativas como essa fortalecem a diversidade da alimentação escolar e valorizam profissionais que muitas vezes trabalham longe dos holofotes.

“Mais do que uma competição, essa iniciativa valoriza o protagonismo das nossas merendeiras, reconhecendo o papel fundamental que desempenham. Cada conquista reforça que alimentar também é um ato de cuidado, educação e amor.”

A premiação consolida o trabalho desenvolvido pela Escola Estadual Chico Mendes, pela Superintendência Regional de Educação de Cerejeiras e pelos profissionais da alimentação escolar, demonstrando que uma receita criada em uma pequena escola rural de Cabixi foi capaz de levar o nome de Rondônia ao cenário nacional e comprovar que tradição regional, agricultura familiar e alimentação saudável podem caminhar juntas.