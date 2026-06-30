Denúncia aponta suposto uso da máquina pública em propriedade rural do prefeito de Chupinguaia

O prefeito de Chupinguaia, Wesley Wanderley da Costa Gonçalves, é alvo de uma denúncia encaminhada ao Extra de Rondônia que aponta suposto uso da estrutura da Prefeitura para atender interesses particulares em sua propriedade rural, localizada na região de Vista Alegre do Abunã.

As acusações envolvem a utilização de servidores comissionados, eventual emprego de veículo oficial e possível desvio de finalidade da máquina pública.

De acordo com as informações recebidas pela reportagem, desde o dia 15 de junho de 2026, o servidor Edinelson Azevedo das Virgens, ocupante do cargo de Assessor Extraordinário Municipal, estaria trabalhando na fazenda do prefeito realizando a vacinação e o registro do rebanho bovino.

Ainda segundo a denúncia, há cerca de uma semana, o servidor Edson Adryan da Silva Nunes, Assessor Especial II da Prefeitura de Chupinguaia, também teria passado a desempenhar as mesmas atividades na propriedade rural.

O denunciante afirma que ambos estariam executando serviços particulares durante o horário normal de expediente da Prefeitura, recebendo remuneração paga pelos cofres públicos enquanto atuariam em benefício exclusivo do patrimônio privado do chefe do Executivo.

Outro ponto levantado é a suspeita de utilização da caminhonete oficial de placa THK-6A90 para o deslocamento dos servidores até a fazenda. Caso a informação venha a ser confirmada, a situação poderá caracterizar utilização de bem público para finalidade privada.

A denúncia também sustenta que Ana Karla Amorim Siqueira, esposa do prefeito e servidora comissionada do Município, estaria permanecendo na propriedade rural durante período em que deveria cumprir expediente junto à Administração Municipal.

Segundo o denunciante, as circunstâncias relatadas indicam possível desvio de finalidade da máquina pública, com utilização de servidores, tempo de trabalho remunerado pelo Município e, possivelmente, de veículo oficial para atender interesses particulares.

O denunciante afirmou ainda ter consultado o Portal da Transparência da Prefeitura de Chupinguaia, onde constatou que Edinelson Azevedo das Virgens ocupa o cargo de Assessor Extraordinário Municipal e Edson Adryan da Silva Nunes exerce a função de Assessor Especial II, ambos em cargos comissionados vinculados à administração municipal.

PREFEITO REBATE ACUSAÇÕES

Procurado pelo Extra de Rondônia, o prefeito Wesley Araújo negou as acusações.

Em vídeo encaminhado à reportagem, ele confirmou que estava em sua fazenda, mas negou ter utilizado veículo oficial para a viagem.

“Bom, Mário, eu estou aqui na minha fazenda mesmo. Vou embora só domingo. Aí está o carro que eu vim e aqui o meu caminhão. Agora falar que eu peguei carro público para vir para a fazenda… Se eu não der conta de comprar um carro para cuidar das minhas coisas, estou morto.”

Sobre a presença da esposa na propriedade rural, Wesley afirmou que ela apenas foi passar o fim de semana com ele.

“Minha esposa veio sim passar o final de semana comigo aqui na fazenda.”

Em relação à acusação de que servidores municipais estariam trabalhando em sua propriedade durante o horário de expediente, o prefeito classificou a denúncia como infundada.

“Isso é conversa. Eu postei foto aqui na fazenda e os invejosos já começam.”

Wesley também afirmou que sempre pautou sua atuação pela ética e pela transparência, ressaltando seu compromisso de honrar o mandato e zelar pela correta aplicação dos recursos públicos.

A reportagem permanece à disposição para divulgar novos esclarecimentos das partes envolvidas e acompanhar os desdobramentos do caso.

>>>Vídeo: