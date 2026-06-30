Laércio Torres inicia pré-campanha e defende fortalecimento da representação do Cone Sul na Assembleia Legislativa

Prestes a iniciar oficialmente sua pré-campanha a deputado estadual pelo Avante, o ex-secretário municipal de Obras de Vilhena, Laércio Torres, visitou nesta terça-feira (30) a redação do Extra de Rondônia, onde concedeu entrevista.

Durante a conversa, afirmou que pretende concentrar sua atuação política em Vilhena, no Cone Sul e em alguns municípios estratégicos, defendendo a necessidade de ampliar a representação regional na Assembleia Legislativa.

Segundo Laércio, a decisão de disputar uma vaga no Parlamento Estadual foi construída de forma coletiva e busca consolidar um novo grupo político formado nos últimos anos em Vilhena.

“Não vou percorrer o Estado inteiro. O nosso enfoque é Vilhena, o Cone Sul e algumas regiões específicas. Queremos organizar um grupo forte para que, se formos eleitos, possamos direcionar nossas energias e os recursos para a nossa região”, afirmou.

Ao explicar a motivação para disputar o cargo, o pré-candidato disse que o objetivo vai além da eleição.

“Durante muitos anos, dois grupos dominaram a política de Vilhena. Agora existe um novo projeto político, que elegeu e reelegeu o prefeito Flori Cordeiro, e esse grupo precisa fortalecer suas bases. A candidatura nasce para consolidar esse trabalho e construir um projeto de longo prazo para a região.”

LEGADO NA SECRETARIA DE OBRAS

Embora tenha deixado a Secretaria Municipal de Obras há alguns meses, Laércio afirmou que leva para a pré-campanha a experiência acumulada nos três anos e oito meses em que esteve à frente da pasta.

Segundo ele, nesse período o município registrou avanços significativos na infraestrutura urbana.

“Entregamos quase 150 quilômetros de asfalto, entre obras contratadas e executadas diretamente pela Prefeitura. Muitos projetos já existiam, mas tivemos a responsabilidade de colocá-los em prática.”

O ex-secretário também ressaltou mudanças na gestão da secretaria.

“Encontramos uma estrutura que fazia o básico. Trabalhamos para motivar os servidores, melhorar a organização interna, buscar recursos estaduais e federais e ampliar a capacidade de execução da Prefeitura. Isso permitiu entregar obras com mais rapidez e qualidade.”

CRÍTICAS FAZEM PARTE DA GESTÃO

Questionado sobre as cobranças recebidas durante sua gestão, Laércio reconheceu que a Secretaria de Obras é uma das pastas mais expostas da administração pública.

“Recebi muitas críticas, mas também tivemos muitos reconhecimentos. A demanda sempre é maior do que a capacidade orçamentária do município. Fizemos muito mais do que vinha sendo feito, mas ainda existem bairros que aguardam investimentos.”

Segundo ele, a ampliação dos serviços depende diretamente da disponibilidade de recursos públicos.

INFRAESTRUTURA COMO PRIORIDADE

Caso seja eleito deputado estadual, Laércio afirmou que pretende concentrar sua atuação na captação de recursos para obras de infraestrutura e mobilidade urbana, com foco na preparação dos municípios para o crescimento econômico de Rondônia.

“O agronegócio está impulsionando o desenvolvimento do Estado, mas muitas cidades ainda não estão preparadas para esse crescimento. Precisamos investir em infraestrutura, mobilidade urbana e planejamento para que esse avanço aconteça de forma organizada.”

Ele acrescentou que sua prioridade será buscar investimentos para Vilhena, o Cone Sul e os municípios onde pretende consolidar sua base política.

“Toda a minha energia política será voltada para fortalecer nossa região. Quero ajudar a preparar nossas cidades para o futuro, garantindo infraestrutura de qualidade e melhores condições de desenvolvimento.”