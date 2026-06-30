Marco Túlio coloca Vilhena entre os primeiros centros do Brasil a implantar nova lente para catarata

A oftalmologia praticada no interior de Rondônia acaba de alcançar um novo patamar.

O médico oftalmologista Marco Túlio de Freitas Teodoro realizou, em Vilhena, o primeiro implante da lente intraocular PanOptix® Pro no Estado, tecnologia considerada a mais avançada do mundo para cirurgias de catarata e correção da presbiopia.

O procedimento foi realizado antes mesmo do lançamento comercial da lente no Brasil e coloca o município entre um seleto grupo de centros oftalmológicos escolhidos pela indústria para participar da chamada “fase zero” de implantação.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Marco Túlio revelou que apenas 35 cirurgiões brasileiros foram selecionados para utilizar a nova tecnologia antecipadamente. Na Região Norte, somente três médicos integram esse grupo: ele e a oftalmologista Paula Ragnini, em Rondônia, e uma médica do Amazonas.

“Fiz parte da fase zero da PanOptix® Pro. Somos apenas 35 médicos no Brasil e fomos os primeiros de Rondônia a implantar essa lente. É um reconhecimento muito importante para o trabalho que desenvolvemos aqui”, afirmou.

Segundo o médico, o primeiro implante foi realizado em um amigo de infância, com quem estudou quando ambos eram crianças.

“Foi muito emocionante. O primeiro implante foi em um amigo de infância. Ele vai passar o resto da vida com essa lente, então precisava receber o que existe de melhor. É uma responsabilidade enorme, porque estamos oferecendo a tecnologia mais avançada disponível hoje.”

RECONHECIMENTO NACIONAL

Marco Túlio afirma que o pioneirismo não aconteceu por acaso. Segundo ele, Vilhena conquistou respeito dentro da oftalmologia brasileira graças aos investimentos constantes em tecnologia e ao histórico construído pela clínica fundada por seu pai.

“As empresas sabem o que estamos fazendo aqui. Há poucos meses, o diretor nacional da Johnson veio pessoalmente conhecer nossa estrutura. Isso é extremamente incomum. Eles querem entender por que uma cidade do interior de Rondônia se tornou referência em cirurgia ocular.”

O oftalmologista explica que praticamente todos os recursos obtidos pela clínica foram reinvestidos na aquisição de equipamentos de última geração.

“Hoje operamos catarata com exatamente a mesma tecnologia utilizada em grandes centros como o Hospital Albert Einstein ou clínicas da Alemanha e da França. Temos equipamentos que existem em pouquíssimos lugares do Brasil. Para se ter uma ideia, Goiânia, com mais de quatro milhões de habitantes, possui apenas um equipamento igual ao nosso para cirurgia de catarata.”

O QUE MUDA COM A PANOPTIX® PRO

A PanOptix® Pro representa uma evolução das lentes trifocais utilizadas atualmente. Segundo Marco Túlio, a principal inovação está na capacidade de aproveitar praticamente toda a luz que entra no olho, proporcionando visão mais nítida, maior contraste e menor incidência de halos luminosos.

“A lente anterior já era excelente. Ela transmitia cerca de 88% da luz. A PanOptix® Pro chega a aproximadamente 94%. Para comparação, o cristalino humano transmite em torno de 97%. Estamos muito próximos da perfeição óptica.”

O avanço amplia também o número de pacientes aptos a receber lentes multifocais.

“Antes, praticamente só pessoas com olhos perfeitos podiam utilizar essa tecnologia. Agora conseguimos oferecer esse benefício para muito mais pacientes.”

CONFIANÇA CONSTRUÍDA AO LONGO DOS ANOS

Para Marco Túlio, o acesso antecipado à nova tecnologia é consequência direta da confiança depositada pelos pacientes ao longo de décadas.

“Nada disso aconteceria sem a confiança das pessoas. Cada paciente que escolheu fazer sua cirurgia conosco ajudou a construir essa história. Sou extremamente grato à população de Vilhena e de toda a região.”

Ele também destaca o legado iniciado por seu pai na oftalmologia regional.

“Muita gente ainda confia no trabalho iniciado pelo meu pai. Nós tivemos a responsabilidade de honrar essa confiança e reinvestimos tudo em tecnologia. Esse reconhecimento é resultado desse esforço.”

INTERIOR NA VANGUARDA DA MEDICINA

O médico ressalta que a conquista demonstra que inovação não depende apenas dos grandes centros urbanos.

“Isso mostra que Vilhena está à frente, inclusive de muitas capitais. A medicina de alta complexidade pode ser feita aqui, com segurança, planejamento e tecnologia de ponta.”

Segundo ele, participar da fase inicial de lançamento da PanOptix® Pro representa muito mais que acesso antecipado a um produto.

“É um reconhecimento técnico. A indústria seleciona profissionais que possuem experiência, estrutura e resultados consistentes para iniciar uma tecnologia dessa importância.”

Com o primeiro implante realizado em Rondônia, Vilhena passa a integrar um seleto grupo de cidades brasileiras autorizadas a utilizar a PanOptix® Pro antes de sua chegada ao mercado nacional, consolidando-se como um dos principais polos de oftalmologia da Região Norte e reforçando o protagonismo da medicina especializada produzida no Cone Sul do Estado.