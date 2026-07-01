Projeto prevê criação de parque ecológico urbano de 150 hectares no coração de Vilhena

O sucesso do Parque Ecológico Municipal de Vilhena pode representar apenas o início de um projeto ainda mais amplo: a criação de um grande parque ecológico urbano com cerca de 150 hectares, integrando áreas de preservação ambiental e patrimônios históricos localizados no coração da cidade.

A proposta prevê a conexão de diversas áreas já preservadas, formando um amplo corredor ecológico dentro do perímetro urbano.

Caso seja concretizada, a área poderá superar, em extensão, parques tradicionais do país, como o Ibirapuera, em São Paulo, e o Parque Farroupilha (Redenção), em Porto Alegre.

Além da dimensão territorial, o futuro parque reuniria importantes atributos ambientais. A região abriga diversas nascentes, áreas alagadas, vegetação nativa preservada e rica biodiversidade, com grande variedade de aves, pequenos mamíferos e outras espécies características da Amazônia Meridional.

A localização estratégica permitiria integrar preservação ambiental, pesquisa científica, educação ambiental, turismo ecológico e lazer, fortalecendo o potencial de Vilhena como referência na conservação de áreas verdes urbanas.

Segundo defensores da proposta, o Parque Ecológico Municipal já demonstra, na prática, a crescente procura da população por espaços públicos voltados ao contato com a natureza.

O intenso movimento registrado diariamente reforça a aceitação desse tipo de investimento e evidencia o potencial para um projeto de maior abrangência.

Se a iniciativa avançar, Vilhena poderá abrigar um dos maiores parques ecológicos urbanos do Brasil, transformando uma extensa área verde em um importante cartão-postal da cidade, fortalecendo o turismo ambiental e contribuindo para a preservação do patrimônio natural para as futuras gerações.