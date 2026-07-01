VÍDEO: ação conjunta da PRF e Receita Federal apreende cerca de 500 quilos de drogas na BR-364 em Vilhena

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Receita Federal resultou na apreensão de quase meia tonelada de entorpecentes no início da tarde desta quarta-feira (1º), durante fiscalização de rotina na BR-364, no km 1, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , o carregamento era transportado em um caminhão conduzido por uma mulher.

Durante a abordagem, os agentes localizaram grande quantidade de cocaína e skunk escondida no veículo.

Ainda de acordo com as informações obtidas pela reportagem, a carga ilícita havia saído de Rio Branco (AC) e tinha como destino final a cidade de Brasília (DF).

Após a apreensão, os entorpecentes e a motorista foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Vilhena, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

A quantidade exata das drogas apreendidas deverá ser divulgada após a pesagem oficial realizada pelas autoridades.

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