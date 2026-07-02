2ª Festa de Laço Comprido Rancho JR tem início nesta sexta-feira em Chupinguaia

O município de Chupinguaia será palco, entre os dias 3 e 5 de julho de 2026, da 2ª Festa de Laço Comprido Rancho JR, evento que promete movimentar o cenário tradicionalista e reunir competidores de diversas cidades de Rondônia e estados vizinhos.

A competição distribuirá mais de R$ 40 mil em premiações, consolidando-se como um dos principais encontros da modalidade na região.

Realizada no Rancho JR, a festa contará com uma ampla programação voltada aos apaixonados pelo esporte e pela cultura do campo. As disputas serão realizadas em diversas categorias, contemplando competidores de todas as idades e níveis de experiência.

Entre as modalidades confirmadas estão laço em dupla, laço por equipe, laço individual, Duelo Rancho JR, pai e filho, pia, guri, prenda e patrão. Segundo a organização, toda a premiação será garantida com um mínimo de 60 laçadores inscritos.

Um dos destaques da programação é o Laço Individual Embutido na Equipe, que oferecerá premiação de até R$ 4 mil para os campeões da categoria Força A. Já no Laço em Dupla, a categoria Força Ouro também premiará os vencedores com até R$ 4 mil, valorizando o desempenho dos melhores competidores do evento.

A comissão organizadora destaca que a festa vai além da competição esportiva. O objetivo é fortalecer as tradições gaúchas e sertanejas, incentivar a prática do laço comprido, promover a integração entre famílias e fomentar a economia local, com a presença de visitantes, equipes e competidores durante os três dias de programação.

A organização confirmou um time experiente para garantir a condução das provas. O corpo de juízes será formado por Rafael Brasnorte, Trovão, Dedé e Miojo, profissionais reconhecidos pela atuação em competições da modalidade.

Na locução oficial das provas, estarão Adriano Motta, Ivan Araújo e Guilherme Faria, nomes conhecidos do circuito de eventos agropecuários e esportivos.

A locução comercial ficará sob responsabilidade de Luiz Henrique, conhecido como “O Cobra”, profissional reconhecido pela experiência na apresentação e divulgação de eventos do agronegócio e do esporte rural, responsável pela comunicação oficial com o público, patrocinadores e competidores durante toda a programação.

Informações

Os interessados em participar ou obter mais informações podem entrar em contato com a organização pelos seguintes telefones: Juarez: (69) 9 9319-4973 e Rosângela: (69) 9 9377-0000.