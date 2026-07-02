Old Ranch promove Boteco com rodízio de petiscos e atrações musicais nesta sexta-feira em Vilhena

A casa mais serteaneja da cidade promove, nesta sexta-feira, 3, a primeira edição do “Boteco do Old Ranch”, evento que chega como uma novidade para o público da região.

A programação reúne rodízio de petiscos, apresentações musicais e entretenimento em um ambiente inspirado na cultura country.

A programação terá início às 20h, enquanto o rodízio de petiscos será servido das 19h às 22h, com atrações musicais ao longo da noite pelo valor de R$ 30 por pessoa. A proposta é oferecer uma variedade de petiscos em sistema de rodízio, proporcionando aos clientes uma experiência gastronômica diferenciada.

A animação da noite ficará por conta da dupla Leandro Pena & Nando Viola, que levará ao palco um repertório voltado ao sertanejo. O evento também contará com apresentação do cantor Júnior Nick e do DJ Panta, que será responsável pela sequência musical durante a programação.

De acordo com a organização, a iniciativa marca a estreia de um novo formato de evento na casa, com foco em reunir boa música, gastronomia e um ambiente descontraído para famílias, amigos e apreciadores da cultura sertaneja.