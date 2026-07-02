VÍDEO: carro é destruído por incêndio durante a noite no bairro Orleans em Vilhena

Um automóvel ficou completamente destruído após ser atingido por um incêndio na noite desta quinta-feira (2), na Rua 7607, no bairro Orleans, em Vilhena.

Ainda não há informações sobre como o fogo começou, mas as chamas se alastraram rapidamente e consumiram o veículo antes que pudessem ser controladas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e combateu o incêndio, porém o automóvel ficou totalmente destruído.

Segundo informações de populares, o proprietário conseguiu sair do carro a tempo e não sofreu ferimentos.

Imagens do incêndio foram gravadas por moradores e compartilhadas nas redes sociais, onde rapidamente viralizaram.

As causas do sinistro ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

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